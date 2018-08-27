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US Open: Расписание матчей украинок на понедельник

Пять украинских теннисисток вступят в борьбу в первый игровой день

  • 27.08.2018 10:49
  • 285 просмотров
  • 1 комментарий
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первый день US Open-2018 будет насыщенным на поединки с участием украинок. В одиночном разряде сыграет сразу 5 из 6 представительниц Украины, только Леся Цуренко проведет матч второго круга завтра. 
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок против американки Сачии Викери первым запуском на корте «Grandstand». Матч начнется в 18:00 по Киеву.
 
Также первым запуском в то же время сыграет и Катерина Бондаренко. Ее матч против Веры Лапко из Беларуси состоится на корте №4.
 
 
Вторым запуском на корте №15 сыграет Даяна Ястремская. Ее матч против чешки Каролины Мучовой ориентировочно начнется в 20:00 по Киеву.
 
Ангелина Калинина проведет встречу с Катинкой фон Дайхманн из Германии третьим запуском на корте №6. Ориентировочное время начала – 21:30.
 
Третьим запуском сыграет еще и Катерина Козлова. Матч против испанки Лары Арруабаррены-Весино на корте №15 ожидается около 21:30 по Киеву.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 27.08.2018 10:55
    0
    С богом!
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