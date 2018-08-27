US Open: Расписание матчей украинок на понедельник

Первый день US Open-2018 будет насыщенным на поединки с участием украинок. В одиночном разряде сыграет сразу 5 из 6 представительниц Украины, только Леся Цуренко проведет матч второго круга завтра.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок против американки Сачии Викери первым запуском на корте «Grandstand». Матч начнется в 18:00 по Киеву.

Также первым запуском в то же время сыграет и Катерина Бондаренко. Ее матч против Веры Лапко из Беларуси состоится на корте №4.

Вторым запуском на корте №15 сыграет Даяна Ястремская. Ее матч против чешки Каролины Мучовой ориентировочно начнется в 20:00 по Киеву.

Ангелина Калинина проведет встречу с Катинкой фон Дайхманн из Германии третьим запуском на корте №6. Ориентировочное время начала – 21:30.

Третьим запуском сыграет еще и Катерина Козлова. Матч против испанки Лары Арруабаррены-Весино на корте №15 ожидается около 21:30 по Киеву.