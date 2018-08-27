US Open: Расписание матчей украинок на понедельник

Первый день US Open-2018 будет насыщенным на поединки с участием украинок. В одиночном разряде сыграет сразу 5 из 6 представительниц Украины, только Леся Цуренко проведет матч второго круга завтра.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок против американки Сачии Викери первым запуском на корте «Grandstand». Матч начнется в 18:00 по Киеву.
Также первым запуском в то же время сыграет и Катерина Бондаренко. Ее матч против Веры Лапко из Беларуси состоится на корте №4.
Вторым запуском на корте №15 сыграет Даяна Ястремская. Ее матч против чешки Каролины Мучовой ориентировочно начнется в 20:00 по Киеву.
Ангелина Калинина проведет встречу с Катинкой фон Дайхманн из Германии третьим запуском на корте №6. Ориентировочное время начала – 21:30.
Третьим запуском сыграет еще и Катерина Козлова. Матч против испанки Лары Арруабаррены-Весино на корте №15 ожидается около 21:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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