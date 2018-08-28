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US Open. Козлова уступает в первом круге

Украинская теннисистка уступила испанке Ларе Арруабаррене

  • 28.08.2018 01:22
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Катерина Козлова (№87 WTA) не смогла выйти во второй раунд US Open. В матче первого круга украинская теннисистка проиграла представительнице Испании Ларе Арруабаррене (№85 WTA).
 
US Open. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Лара Арруабаррена (Испания) – 0:6, 3:6.
 
Во втором круге Арруабаррена сыграет с Барборой Стрыцовой.
 
 
Также первом круге US Open уступила Даяна Ястремская.
 
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Источник — Sport.ua

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