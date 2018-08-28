US Open. Козлова уступает в первом круге

Катерина Козлова (№87 WTA) не смогла выйти во второй раунд US Open. В матче первого круга украинская теннисистка проиграла представительнице Испании Ларе Арруабаррене (№85 WTA).
US Open. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Лара Арруабаррена (Испания) – 0:6, 3:6.
Во втором круге Арруабаррена сыграет с Барборой Стрыцовой.
Также первом круге US Open уступила Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.