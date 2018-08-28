Ястремская уступила в первом раунде US Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) проиграла поединок первого раунда US Open Каролине Муховой из Чехии (№202 WTA).
US Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 4:6, 2:6
Во втором круге Мухова сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы.
Источник — Sport.ua
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