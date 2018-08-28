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Ястремская уступила в первом раунде US Open

18-летняя украинка в двух сетах проиграла чешке Каролине Муховой

  • 28.08.2018 00:08
  • 376 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№98 WTA) проиграла поединок первого раунда US Open Каролине Муховой из Чехии (№202 WTA).
 
US Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 4:6, 2:6
 
 
Во втором круге Мухова сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.08.2018 00:12
    +2
    Работать и еще раз работать. Чтобы стабильно показывать взрослый теннис, как неделю назад, а не пережитки юности, как сегодня. Энен предстоит много работы над этим.
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    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 28.08.2018 00:17
    0
    Жаль. Просто как влетела "мухой" в сотню так и вылетела.
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