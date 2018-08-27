Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Свитолина вышла во второй круг

Первая ракетка Украины в трех сетах переиграла американку Сачию Викери

  • 27.08.2018 19:48
  • 1303 просмотра
  • 8 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) провела поединок первого раунда на US Open. Свитолина в трех сетах переиграла американку Сачию Викери (№78 WTA) - 6:3, 1:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча между полькой Агнешкой Радваньской и немкой Татьяной Марией.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    alex1-z
    online
      alex1-z, 27.08.2018 19:50
    +3
    молодець
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 27.08.2018 19:51
    +2
    Сподіваюся, що це була економія сил і деморалізація суперниці! Молодець!
    Ссылка
    misha-ivanovi4
    online
      misha-ivanovi4, 27.08.2018 19:51
    +1
    Элина с победой! Проснулась в третем сете и показала класс! Удачи!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.08.2018 19:53
    +3
    Все успели валидолом запастись? А я предупреждал!))
    Если серьезно, то два сета разной степени кошмара, а вот третий показал, что Элина все-таки пока еще топ-теннисистка. Но с движением проблемы все равно.
    Главная новость теннисного дня - вылет Халеп. Пример Квитовой на Уимблдоне никого ничему не научил.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 27.08.2018 19:57
    +1
    Перемога є перемога, з чим усіх і вітаю! Ну не може Еліна на старті турнірів без пригод, що поробиш.

    П.с. Тепер можна і про Агнешку подумати. Не впевнений взагалі що полька пройде Марію. Не можу сказати що я дивився за іграми польки, але одне те що буквально 2 тижні назад Кароліна Плішкова, після 0-7 по особистих за усю кар'єру проти Радванської, нарешті таки вперше обіграла Агнешку щось таки та означає, і це при тому що Плішкова буксує весь поточний сезон. Тому скоріше любителька трави німкеня буде суперницею Еліни в 2-му раунді.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 27.08.2018 19:58
    0
    Главное результат, с победой!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.08.2018 20:07
    0
    Кстати, кто кричал "Украина" и "молодчинка" на трибунах? В Америку наши читатели, случайно, не поехали?
    Ссылка
    LAZIO
    online
    LAZIO, 27.08.2018 20:08
    0
    Stanislav Matusevych, 27.08.2018 20:07
    Кстати, кто кричал "Украина" и "молодчинка" на трибунах? В Америку наши читатели, случайно, не поехали?
    Я в Римі
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.