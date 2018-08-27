US Open. Свитолина вышла во второй круг

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) провела поединок первого раунда на US Open. Свитолина в трех сетах переиграла американку Сачию Викери (№78 WTA) - 6:3, 1:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 34 минуты.
Следующей соперницей украинки станет победительница матча между полькой Агнешкой Радваньской и немкой Татьяной Марией.
Источник — Sport.ua
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Если серьезно, то два сета разной степени кошмара, а вот третий показал, что Элина все-таки пока еще топ-теннисистка. Но с движением проблемы все равно.
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П.с. Тепер можна і про Агнешку подумати. Не впевнений взагалі що полька пройде Марію. Не можу сказати що я дивився за іграми польки, але одне те що буквально 2 тижні назад Кароліна Плішкова, після 0-7 по особистих за усю кар'єру проти Радванської, нарешті таки вперше обіграла Агнешку щось таки та означає, і це при тому що Плішкова буксує весь поточний сезон. Тому скоріше любителька трави німкеня буде суперницею Еліни в 2-му раунді.
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