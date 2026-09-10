Стали известны обе полуфинальные пары US Open 2026 у мужчин
Полуфиналы US Open 2026: Зверев – Хачанов, Тиафо – Шелтон
На Открытом чемпионате США 2026 определены обе полуфинальные пары в мужском одиночном разряде.
В ночь на 10 сентября состоялись поединки 1/4 финала в верхней части сетки – Александр Зверев переиграл Ботика ван де Зандсхулпа, а Александер Блокс не смог доиграть матч против Карена Хачанова.
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Днем ранее на US Open прошли четвертьфинальные встречи в нижней части сетки, по итогам которых далее вышли американцы Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон.
Полуфинал американского мейджора у мужчин состоятся в ночь на 12 сентября.
US Open 2026. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Ботик ван де Зандсхульп – 6:2, 7:5, 6:1
Карен Хачанов – Алекс Блокс [28] – 6:2, 7:5, 3:2, RET., Блокс
US Open 2026. Пары 1/2 финала
Александр Зверев [1] – Карен Хачанов
Фрэнсис Тиафо [11] – Бен Шелтон [8]
Инфографика
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