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US Open
10 сентября 2026, 05:35 | Обновлено 10 сентября 2026, 06:01
246
0

Стали известны обе полуфинальные пары US Open 2026 у мужчин

Полуфиналы US Open 2026: Зверев – Хачанов, Тиафо – Шелтон

10 сентября 2026, 05:35 | Обновлено 10 сентября 2026, 06:01
246
0
Стали известны обе полуфинальные пары US Open 2026 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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На Открытом чемпионате США 2026 определены обе полуфинальные пары в мужском одиночном разряде.

В ночь на 10 сентября состоялись поединки 1/4 финала в верхней части сетки – Александр Зверев переиграл Ботика ван де Зандсхулпа, а Александер Блокс не смог доиграть матч против Карена Хачанова.

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Днем ранее на US Open прошли четвертьфинальные встречи в нижней части сетки, по итогам которых далее вышли американцы Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон.

Полуфинал американского мейджора у мужчин состоятся в ночь на 12 сентября.

US Open 2026. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Ботик ван де Зандсхульп – 6:2, 7:5, 6:1
Карен Хачанов – Алекс Блокс [28] – 6:2, 7:5, 3:2, RET., Блокс

US Open 2026. Пары 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Карен Хачанов
Фрэнсис Тиафо [11] – Бен Шелтон [8]

Инфографика

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Александр Зверев Ботик ван де Зандсхулп Карен Хачанов Александер Блокс Фрэнсис Тиафо Бен Шелтон US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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