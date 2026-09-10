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US Open
10 сентября 2026, 05:22 | Обновлено 10 сентября 2026, 06:01
68
0

Первый сеяный US Open Зверев вышел в полуфинал, разобравшись с Ботиком

Ван де Зандсхулп в трех сетах проиграл представителю Германии в матче 1/4 финала слэма

10 сентября 2026, 05:22 | Обновлено 10 сентября 2026, 06:01
68
0
Первый сеяный US Open Зверев вышел в полуфинал, разобравшись с Ботиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Первый сеяный Открытого чемпионата США 2026 Александр Зверев из Германии пробился в полуфинал.

В четвертьфинале Зверев в трех сетах одолел Ботика ван де Зандсхулпа (АТР 70) за 2 часа и 20 минут.

US Open 2026. 1/4 финала

Александр Зверев (Германия) [1] – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:2, 7:5, 6:1

Это было первое очное противостояние соперников.

Помимо Ботика, Александр в Нью-Йорке также одолел Лоренцо Сонего, Кентена Алиса, Алехандро Табило и Лучано Дардери. Его следующим оппонентом будет Карен Хачанов.

Зверев вышел в 13-й полуфинал турниров Grand Slam в карьере и четвертый в 2026 году. В частности, для Александра это будет третий полуфинал американского мейджора и первый с 2021 года.

Зверев (29 лет и 132 дня) стал самым возрастным теннисистом в Открытой эре, впервые в карьере вышедшим в полуфинал всех четырех турниров Grand Slam за один сезон.

Фото с матча

Инфографика

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Александр Зверев Ботик ван де Зандсхулп US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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