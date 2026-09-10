Блокс досрочно завершил четвертьфинальный матч на US Open 2026
Александер не сумел доиграть поединок против Карена Хачанова из-за травмы
Бельгийский теннисист Александер Блокс (ATP 34) досрочно завершил четвертьфинальный поединок на Открытом чемпионате США 2026.
В 1/4 финала Блокс вышел на корт против нейтрального теннисиста Карена Хачанова (ATP 50). В третьем сете бельгиец не сумел продолжить поединок из-за травмы – 2:6, 5:7, 2:3 (RET. Блокс).
На US Open Блокс успел обыграть Томаса Барриоса Веру, Марко Трунгеллити, Флавио Коболли и Франсиско Черундоло. Еще во время поединка с аргентинцем Александер брал медицинский тайм-аут из-за проблем со здоровьем. По словам самого Блокса, он был близок к тому, чтобы досрочно завершить поединок против Черундоло и сняться с турнира.
Блокс впервые выступил в основной сетке американского мейджора и впервые вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam.
Хачанов в полуфинале сыграет либо с Александром Зверевым, либо с Ботиком ван де Зандсхулпом.
US Open 2026. Хард, 1/4 финала
Карен Хачанов – Александер Блокс [28] – 6:2, 7:5, 3:2 (RET. Блокс)
Фотогалерея матча
Инфографика
A breakthrough to remember! Congratulations on a great run, Alex! pic.twitter.com/dJFwuKvtaO— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
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