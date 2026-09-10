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US Open
10 сентября 2026, 02:02 | Обновлено 10 сентября 2026, 02:40
128
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Блокс досрочно завершил четвертьфинальный матч на US Open 2026

Александер не сумел доиграть поединок против Карена Хачанова из-за травмы

10 сентября 2026, 02:02 | Обновлено 10 сентября 2026, 02:40
128
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Блокс досрочно завершил четвертьфинальный матч на US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Блокс
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Бельгийский теннисист Александер Блокс (ATP 34) досрочно завершил четвертьфинальный поединок на Открытом чемпионате США 2026.

В 1/4 финала Блокс вышел на корт против нейтрального теннисиста Карена Хачанова (ATP 50). В третьем сете бельгиец не сумел продолжить поединок из-за травмы – 2:6, 5:7, 2:3 (RET. Блокс).

На US Open Блокс успел обыграть Томаса Барриоса Веру, Марко Трунгеллити, Флавио Коболли и Франсиско Черундоло. Еще во время поединка с аргентинцем Александер брал медицинский тайм-аут из-за проблем со здоровьем. По словам самого Блокса, он был близок к тому, чтобы досрочно завершить поединок против Черундоло и сняться с турнира.

Блокс впервые выступил в основной сетке американского мейджора и впервые вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam.

Хачанов в полуфинале сыграет либо с Александром Зверевым, либо с Ботиком ван де Зандсхулпом.

US Open 2026. Хард, 1/4 финала

Карен Хачанов Александер Блокс [28] – 6:2, 7:5, 3:2 (RET. Блокс)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Блокс
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Блокс
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Блокс
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Блокс
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Блокс
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Блокс

Инфографика

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Шашлычник сыграет с 3-ьем полуфинале, у рубеля - 0
больше не говорите, что мужской стабильнее женского тенниса))
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