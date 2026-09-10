Александр Зверев – Ботик ван де Зандсхулп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 сентября немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 2) и нидерландец Ботик ван де Зандсхулп (ATP 70) проведут матч 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026.

Встреча Зверева и Ботика состоится первым запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперников.

Победитель матча в полуфинале cыграет либо с Кареном Хачановым, либо с Александером Блоксом.

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