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  4. Александр Зверев – Ботик ван де Зандсхулп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
10 сентября 2026, 00:16 |
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Александр Зверев – Ботик ван де Зандсхулп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2026

10 сентября 2026, 00:16 |
40
0
Александр Зверев – Ботик ван де Зандсхулп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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10 сентября немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 2) и нидерландец Ботик ван де Зандсхулп (ATP 70) проведут матч 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026.

Встреча Зверева и Ботика состоится первым запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперников.

Победитель матча в полуфинале cыграет либо с Кареном Хачановым, либо с Александером Блоксом.

📺 Видеотрансляция

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Александр Зверев Ботик ван де Зандсхулп смотреть онлайн US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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