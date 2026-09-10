Александр Зверев – Ботик ван де Зандсхулп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2026
10 сентября немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 2) и нидерландец Ботик ван де Зандсхулп (ATP 70) проведут матч 1/4 финала Открытого чемпионата США 2026.
Встреча Зверева и Ботика состоится первым запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперников.
Победитель матча в полуфинале cыграет либо с Кареном Хачановым, либо с Александером Блоксом.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Столичный клуб провел масштабную чистку состава
Команда Ротаня в сложном матче завоевала путёвку в следующий раунд