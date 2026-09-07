Лопатецкая из отбора W15 в Брашове добралась до первого финала за три года
В финале турнира в Румынии Дарья проиграла Алеси Бряз в трех сетах
23-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая провела первый финал за три года.
На прошлой неделе Лопатецкая удачно выступила на грунтовом турнире WTT W15 в Брашове (Румыния), добравшись до решающего поединка с квалификации.
Дарья выиграла семь матчей подряд и в финале в трех сетах проиграла восьмой сеяной Алеси Бряз (Румыния, WTA 967).
Предыдущим финалом Лопатецкой был поединок за трофей W15 в Несбипарке (Тэбю, Швеция). Дарья проиграла четвертый финал подряд. Всего у Лопатецкой пять выигранных трофеев в период с 2018 по 2019 год.
Лопатецкая провела второй турнир после возвращения в теннис. В начале августа она добралась до полуфинала на турнире W15 в Хямеэнлинна, Финляндия.
Результаты Лопатецкой на турнире W15 в Брашове
- Q1: Дарья Лопатецкая [16] – Ана-Мария Годинак – 6:1, 6:0
- Q2: Дарья Лопатецкая [16] – Мириам-Катарина Оприс – 6:0, 6:1
- Q3: Дарья Лопатецкая [16] – Аянна Мариамиту – 6:0, 6:3
- R1: Дарья Лопатецкая [Q] – Ана Лунгу [Q] – 6:1, 6:0
- R2: Дарья Лопатецкая [Q] – Иоана Мария Сандру [WC] – 6:2, 6:2
- QF: Дарья Лопатецкая [Q] – Кристиана Николета Тодони [7] – 6:2, 7:6 (7:3)
- SF: Дарья Лопатецкая [Q] – Анджелика Раджи [2] – 5:6, 6:2, 7:5
- F: Дарья Лопатецкая [Q] – Алеся Бряз [8] – 6:3, 2:6, 1:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У клуба нет денег, чтобы пригласить квалифицированного тренера
Александру уведомили, что ее уберут из заявки национальный команды на турнир