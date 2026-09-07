Лопатецкая из отбора W15 в Брашове добралась до первого финала за три года

23-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая провела первый финал за три года.

На прошлой неделе Лопатецкая удачно выступила на грунтовом турнире WTT W15 в Брашове (Румыния), добравшись до решающего поединка с квалификации.

Дарья выиграла семь матчей подряд и в финале в трех сетах проиграла восьмой сеяной Алеси Бряз (Румыния, WTA 967).

Предыдущим финалом Лопатецкой был поединок за трофей W15 в Несбипарке (Тэбю, Швеция). Дарья проиграла четвертый финал подряд. Всего у Лопатецкой пять выигранных трофеев в период с 2018 по 2019 год.

Лопатецкая провела второй турнир после возвращения в теннис. В начале августа она добралась до полуфинала на турнире W15 в Хямеэнлинна, Финляндия.

Результаты Лопатецкой на турнире W15 в Брашове