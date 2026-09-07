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  4. Лопатецкая из отбора W15 в Брашове добралась до первого финала за три года
ITF
07 сентября 2026, 12:54 |
242
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Лопатецкая из отбора W15 в Брашове добралась до первого финала за три года

В финале турнира в Румынии Дарья проиграла Алеси Бряз в трех сетах

07 сентября 2026, 12:54 |
242
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Лопатецкая из отбора W15 в Брашове добралась до первого финала за три года
Instagram. Александра Олейникова. Алеся Бряз и Дарья Лопатецкая
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23-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая провела первый финал за три года.

На прошлой неделе Лопатецкая удачно выступила на грунтовом турнире WTT W15 в Брашове (Румыния), добравшись до решающего поединка с квалификации.

Дарья выиграла семь матчей подряд и в финале в трех сетах проиграла восьмой сеяной Алеси Бряз (Румыния, WTA 967).

Предыдущим финалом Лопатецкой был поединок за трофей W15 в Несбипарке (Тэбю, Швеция). Дарья проиграла четвертый финал подряд. Всего у Лопатецкой пять выигранных трофеев в период с 2018 по 2019 год.

Лопатецкая провела второй турнир после возвращения в теннис. В начале августа она добралась до полуфинала на турнире W15 в Хямеэнлинна, Финляндия.

Результаты Лопатецкой на турнире W15 в Брашове

  • Q1: Дарья Лопатецкая [16] – Ана-Мария Годинак – 6:1, 6:0
  • Q2: Дарья Лопатецкая [16] – Мириам-Катарина Оприс – 6:0, 6:1
  • Q3: Дарья Лопатецкая [16] – Аянна Мариамиту – 6:0, 6:3
  • R1: Дарья Лопатецкая [Q] – Ана Лунгу [Q] – 6:1, 6:0
  • R2: Дарья Лопатецкая [Q] – Иоана Мария Сандру [WC] – 6:2, 6:2
  • QF: Дарья Лопатецкая [Q] – Кристиана Николета Тодони [7] – 6:2, 7:6 (7:3)
  • SF: Дарья Лопатецкая [Q] – Анджелика Раджи [2] – 5:6, 6:2, 7:5
  • F: Дарья Лопатецкая [Q] – Алеся Бряз [8] – 6:3, 2:6, 1:6

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Дарья Лопатецкая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Молодець!Але ж бачу бідолаха досі з перемотаним коліном!
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