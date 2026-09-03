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US Open
03 сентября 2026, 21:12 | Обновлено 03 сентября 2026, 21:18
762
0

Чемпионка Aus Open 2025 отыграла 5 матчболов и вышла в 1/16 финала US Open

Мэдисон Киз совершила суперкамбек в матче 2-го раунда мейджора против Анны Бондар

03 сентября 2026, 21:12 | Обновлено 03 сентября 2026, 21:18
762
0
Чемпионка Aus Open 2025 отыграла 5 матчболов и вышла в 1/16 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
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Победительница Australian Open 2025 и 24-я ракетка мира Мэдисон Киз пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде Киз в трех сетах переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар за 2 часа и 58 минут, совершив суперкамбек.

US Open 2026. 1/32 финала

Мэдисон Киз (США) [22] – Анна Бондар (Венгрия) – 5:7, 6:4, 7:6 (10:5)

В третьей партии Киз уступала 2:5, но вернулась в игру, отыграв пять матчболов – два на приеме в 8-м гейме и три на подаче в 9-м.

На тай-брейке у Бондар также было преимущество – она побеждала со счетом 5:3. Киз выиграла семь очков подряд и завершила поединок в свою пользу.

Помимо Анны, Мэдисон в Нью-Йорке также одолела Алину Корнееву. Ее следующая соперница определится в поединке Чжэн Циньвень – Юлия Путинцева.

Киз в 15-й раз в карьере выступает в основной сетке US Open и в 10-й раз вышла в третий круг. Ее лучшим результатом на американском мейджоре является финал в 2017 году.

Инфографика

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Мэдисон Киз Анна Бондар US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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