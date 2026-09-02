Элина Свитолина – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 3 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором раунде украинка встретится с представительницей Австралии Майей Джойнт (WTA 72). Поединок начнется 5-м запуском на Grandstand после игры Прижмич – Пол. Ориентировочное время начала поединка – 00:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Ван Синьюй, либо с Анной Калинской.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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