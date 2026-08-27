Известно, сколько заработали Свитолина и Монфис за полуфинал микста US Open

27 августа украинка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис завершили выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В 1/2 финала микста US Open Свитолина и Монфис в борьбе проиграли тандему Белинда Бенчич / Флавио Коболли.

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Элина и Гаэль на мейджоре в Нью-Йорке успели выиграть два матча. Их призовые на двоих составили 250 тысяч долларов.

Бенчич и Коболли в финальном поединке потерпели поражение от Каролины Муховой и Якуба Меншика. Белинда и Флавио получили чек на 500 тысяч долларов.

Мухова и Меншик, помимо трофея, также получили призовые в один миллион долларов (по 500 тысяч каждому).