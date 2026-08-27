Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известно, сколько заработали Свитолина и Монфис за полуфинал микста US Open
US Open
27 августа 2026, 16:52 | Обновлено 27 августа 2026, 17:30
2191
0

Известно, сколько заработали Свитолина и Монфис за полуфинал микста US Open

Элина и Гаэль провели достойный турнир, проиграв в 1/2 финала Бенчич и Коболли

27 августа 2026, 16:52 | Обновлено 27 августа 2026, 17:30
2191
0
Известно, сколько заработали Свитолина и Монфис за полуфинал микста US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27 августа украинка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис завершили выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В 1/2 финала микста US Open Свитолина и Монфис в борьбе проиграли тандему Белинда Бенчич / Флавио Коболли.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Элина и Гаэль на мейджоре в Нью-Йорке успели выиграть два матча. Их призовые на двоих составили 250 тысяч долларов.

Бенчич и Коболли в финальном поединке потерпели поражение от Каролины Муховой и Якуба Меншика. Белинда и Флавио получили чек на 500 тысяч долларов.

Мухова и Меншик, помимо трофея, также получили призовые в один миллион долларов (по 500 тысяч каждому).

По теме:
Костюк проведет выставочный матч против Анисимовой перед стартом US Open
ВИДЕО. Костюк провела длительный спарринг с Йович на кортах US Open 2026
Определены чемпионы смешанного парного разряда US Open 2026
Элина Свитолина Гаэль Монфис призовые Grand Slam призовые US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(52)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная эпопея с Виктором Цыганковым завершена
Футбол | 27 августа 2026, 07:09 42
Трансферная эпопея с Виктором Цыганковым завершена
Трансферная эпопея с Виктором Цыганковым завершена

Украинец перейдет в «Аякс»

Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Футбол | 27 августа 2026, 06:23 9
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин

Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 27 августа в 19:00

Определена соперница Стародубцевой в 1/4 финала пятисотника в Монтеррее
Теннис | 27.08.2026, 06:38
Определена соперница Стародубцевой в 1/4 финала пятисотника в Монтеррее
Определена соперница Стародубцевой в 1/4 финала пятисотника в Монтеррее
Жирона не хочет продавать Ваната. У клуба есть проблемы
Футбол | 27.08.2026, 16:55
Жирона не хочет продавать Ваната. У клуба есть проблемы
Жирона не хочет продавать Ваната. У клуба есть проблемы
Трубин принял решение о своем будущем. Бенфика дала ответ
Футбол | 27.08.2026, 07:02
Трубин принял решение о своем будущем. Бенфика дала ответ
Трубин принял решение о своем будущем. Бенфика дала ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены соперники Шахтера и Динамо. Жребий 1/16 финала Кубка Украины
Определены соперники Шахтера и Динамо. Жребий 1/16 финала Кубка Украины
27.08.2026, 14:23 20
Футбол
Динамо решило подписать героя чемпионата мира 2026 года, – источник
Динамо решило подписать героя чемпионата мира 2026 года, – источник
26.08.2026, 08:16 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Убеждали 20 дней. Динамо оформило трансфер нападающего
ОФИЦИАЛЬНО. Убеждали 20 дней. Динамо оформило трансфер нападающего
26.08.2026, 09:44 4
Футбол
Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!
Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!
25.08.2026, 21:10 35
Теннис
Магучих вышла в финал Бриллиантовой лиги. В топ-6 – три украинки
Магучих вышла в финал Бриллиантовой лиги. В топ-6 – три украинки
26.08.2026, 03:59 4
Другие виды
Челси получил официальное предложение по Мудрику от заклятого соперника
Челси получил официальное предложение по Мудрику от заклятого соперника
26.08.2026, 07:02 7
Футбол
Алонсо после тренировок Мудрика сделал судьбоносный вывод
Алонсо после тренировок Мудрика сделал судьбоносный вывод
26.08.2026, 10:38 5
Футбол
Камбэк Греции. В группе Украины осталась одна путевка в плей-офф Евро
Камбэк Греции. В группе Украины осталась одна путевка в плей-офф Евро
26.08.2026, 01:57 2
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем