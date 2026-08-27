Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина и Монфис не сумели выйти в финал микста US Open 2026
US Open
27 августа 2026, 03:29 | Обновлено 27 августа 2026, 03:30
395
6

Свитолина и Монфис не сумели выйти в финал микста US Open 2026

В полуфинале мейджора Элина и Гаэль на супертай-брейке уступили Коболли и Бенчич

27 августа 2026, 03:29 | Обновлено 27 августа 2026, 03:30
395
6 Comments
Свитолина и Монфис не сумели выйти в финал микста US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис (Франция) завершили выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В полуфинале Элина и Гаэль на супертай-брейке проиграли тандему Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) за 1 час и 17 минут.

US Open 2026. Микст, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) – 5:4 (9:7), 1:4, [5:10]

Свитолина и Монфис впервые провели официальный турнир в одной паре. На американском мейджоре Элина и Гаэль успели переиграть дуэты Александра Эала / Феликс Оже-Альяссим и Катерина Синякова / Генри Паттен.

Бенчич и Коболли в финале US Open 2026 сыграют с победителями пары Каролина Мухова / Якуб Меншик – Мирра Андреева / Андрей Рублев.

По теме:
«Молодые рашисты». Олейникова выступила против допуска детей из рф к спорту
ОЛЕЙНИКОВА: «Я рыдала два дня. Эти твари должны гореть в аду»
Первая ракетка мира Янник Синнер пропустит US Open
теннис US Open
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маттурро стал очередным южноамериканским футболистом в истории Шахтера
Футбол | 26 августа 2026, 20:31 8
Маттурро стал очередным южноамериканским футболистом в истории Шахтера
Маттурро стал очередным южноамериканским футболистом в истории Шахтера

Вспомним всех игроков из Южной Америки, которые в разное время выступали за горняков

Вопросов нет. Супряга удивил Динамо после возвращения
Футбол | 26 августа 2026, 06:55 4
Вопросов нет. Супряга удивил Динамо после возвращения
Вопросов нет. Супряга удивил Динамо после возвращения

Владислав играет за молодежную команду

Динамо решило подписать героя чемпионата мира 2026 года, – источник
Футбол | 26.08.2026, 08:16
Динамо решило подписать героя чемпионата мира 2026 года, – источник
Динамо решило подписать героя чемпионата мира 2026 года, – источник
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 24-30.08
Теннис | 26.08.2026, 17:48
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 24-30.08
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 24-30.08
Динамо и Пономаренко поставили точку в трансферном вопросе
Футбол | 26.08.2026, 07:53
Динамо и Пономаренко поставили точку в трансферном вопросе
Динамо и Пономаренко поставили точку в трансферном вопросе
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дуже шкода
Але молодці! Перший мікст і півфінал) Сподіваюсь, буде ще)
Успіхів в одиночках!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Непруха з шоломами страшна. Усе було в руках подружжя , але буквально пару розіграшів і Коболлі завівся так, що його вже не зупинити було, а Монфіс навпаки тільки просідав. По сітці італієць літав і клав усі м'ячі від душі. Але американський мейджор для Еліни не завершився. Навпаки, він тільки розпочинається. Пара показала, що Еля в чудовій формі, рухається добре, б'є також гарно, що на задній лінії й чоловікам створювала проблеми. Подавала добре. Питання до гри біля сітки, але може здається, але з кожним матчем Еліна грала на сітці тільки краще. Тому на одиночці тепер треба видавати не 100%, а 200%. Топи зараз не настільки переконливі, тому з такою грою , або ще кращою , у Еліни будуть однозначно шанси. Удачі!
Ответить
+2
Та немає сенсу навіть звертати на це увагу. Це більше "виставковий турнір", бо US Open перетворив мікс на якесь недо-шоу заради грошей. Короткі сети, вайлд-кард всім топам, розіграш за тиждень до старту основного етапу, аби топи не відмовлялись і грали в цьому шоу для глядачів.
Чисто, аби заробити грошей, прямим текстом кажучи: "На мікс всім пофіг, тому зробимо це по фану". Навіть, якби вони той шолом виграли, то вважати його справжнім - ну таке собі. Це як провести чемпіонат світу по футболу два тайми по 20 хвилин, та ще й без попереднього відбору, просто запросивши збірні, які сподобались організаторам. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Перший сет видряпали, а далі повний провал. 
Ответить
0
Популярные новости
Челси получил официальное предложение по Мудрику от заклятого соперника
Челси получил официальное предложение по Мудрику от заклятого соперника
26.08.2026, 07:02 6
Футбол
Свитолина и Монфис с разгромом ворвались в 1/4 финала микста US Open 2026
Свитолина и Монфис с разгромом ворвались в 1/4 финала микста US Open 2026
25.08.2026, 17:52 14
Теннис
В Украине поставили точку в планах Усика
В Украине поставили точку в планах Усика
25.08.2026, 10:07 2
Бокс
Камбэк Греции. В группе Украины осталась одна путевка в плей-офф Евро
Камбэк Греции. В группе Украины осталась одна путевка в плей-офф Евро
26.08.2026, 01:57 1
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Убеждали 20 дней. Динамо оформило трансфер нападающего
ОФИЦИАЛЬНО. Убеждали 20 дней. Динамо оформило трансфер нападающего
26.08.2026, 09:44 3
Футбол
Опала и скамейка для Трубина. Почему у вратаря возникли проблемы в Бенфике
Опала и скамейка для Трубина. Почему у вратаря возникли проблемы в Бенфике
25.08.2026, 13:13 17
Футбол
Гордон – не герой, а Терзич – не тренер. Обзор 2-го тура Ла Лиги
Гордон – не герой, а Терзич – не тренер. Обзор 2-го тура Ла Лиги
25.08.2026, 14:40 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем