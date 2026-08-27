Свитолина и Монфис не сумели выйти в финал микста US Open 2026

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис (Франция) завершили выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В полуфинале Элина и Гаэль на супертай-брейке проиграли тандему Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) за 1 час и 17 минут.

US Open 2026. Микст, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) – 5:4 (9:7), 1:4, [5:10]

Свитолина и Монфис впервые провели официальный турнир в одной паре. На американском мейджоре Элина и Гаэль успели переиграть дуэты Александра Эала / Феликс Оже-Альяссим и Катерина Синякова / Генри Паттен.

Бенчич и Коболли в финале US Open 2026 сыграют с победителями пары Каролина Мухова / Якуб Меншик – Мирра Андреева / Андрей Рублев.