Свитолина и Монфис не сумели выйти в финал микста US Open 2026
В полуфинале мейджора Элина и Гаэль на супертай-брейке уступили Коболли и Бенчич
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис (Франция) завершили выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В полуфинале Элина и Гаэль на супертай-брейке проиграли тандему Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) за 1 час и 17 минут.
US Open 2026. Микст, 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) – 5:4 (9:7), 1:4, [5:10]
Свитолина и Монфис впервые провели официальный турнир в одной паре. На американском мейджоре Элина и Гаэль успели переиграть дуэты Александра Эала / Феликс Оже-Альяссим и Катерина Синякова / Генри Паттен.
Бенчич и Коболли в финале US Open 2026 сыграют с победителями пары Каролина Мухова / Якуб Меншик – Мирра Андреева / Андрей Рублев.
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Вспомним всех игроков из Южной Америки, которые в разное время выступали за горняков
Владислав играет за молодежную команду
Але молодці! Перший мікст і півфінал) Сподіваюсь, буде ще)
Успіхів в одиночках!
Чисто, аби заробити грошей, прямим текстом кажучи: "На мікс всім пофіг, тому зробимо це по фану". Навіть, якби вони той шолом виграли, то вважати його справжнім - ну таке собі. Це як провести чемпіонат світу по футболу два тайми по 20 хвилин, та ще й без попереднього відбору, просто запросивши збірні, які сподобались організаторам.