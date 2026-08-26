Получили wild card. Сестры Уильямс выступят в парном разряде на US Open
Серена и Винус дважды становились чемпионками американского мейджора в паре
Легендарные американские теннисистки Серена и Винус Уильямс сыграют в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
Сестры получили wild card от организаторов соревнований. Последний раз Серена и Винус выступали на американском мейджоре в 2022 году. Тогда организаторы соревнований также предоставили сестрам приглашение – они уступили в первом круге.
Легендарные теннисистки дважды становились чемпионками американского мейджора в паре – в 1999 и 2009 годах.
Американки завоевали 22 совместных титула в парном разряде на турнирах WTA, среди которых – 14 на турнирах Grand Slam. В активе сестер также два золота Олимпийских игор.
Последний трофей они завоевали на Уимблдоне в 2016 году.
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