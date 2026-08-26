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  4. Получили wild card. Сестры Уильямс выступят в парном разряде на US Open
US Open
26 августа 2026, 17:45 |
92
0

Получили wild card. Сестры Уильямс выступят в парном разряде на US Open

Серена и Винус дважды становились чемпионками американского мейджора в паре

26 августа 2026, 17:45 |
92
0
Получили wild card. Сестры Уильямс выступят в парном разряде на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена и Винус Уильямс
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Легендарные американские теннисистки Серена и Винус Уильямс сыграют в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

Сестры получили wild card от организаторов соревнований. Последний раз Серена и Винус выступали на американском мейджоре в 2022 году. Тогда организаторы соревнований также предоставили сестрам приглашение – они уступили в первом круге.

Легендарные теннисистки дважды становились чемпионками американского мейджора в паре – в 1999 и 2009 годах.

Американки завоевали 22 совместных титула в парном разряде на турнирах WTA, среди которых – 14 на турнирах Grand Slam. В активе сестер также два золота Олимпийских игор.

Последний трофей они завоевали на Уимблдоне в 2016 году.

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Серена Уильямс Винус Уильямс US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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