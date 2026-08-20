Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена первая полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
WTA
20 августа 2026, 22:25 | Обновлено 20 августа 2026, 23:10
3806
0

Определена первая полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати

Джессика Пегула в трех сетах одолела Аманду Анисимову в матче 1/4 финала

20 августа 2026, 22:25 | Обновлено 20 августа 2026, 23:10
3806
0
Определена первая полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Третья ракетка мира Джессика Пегула из США стала первой полуфиналисткой хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертьфинале Пегула выиграла американское дерби у Аманды Анисимовой (WTA 10). Встреча завершилась в трех сетах за 2 час и 10 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала

Аманда Анисимова (США) [9] – Джессика Пегула (США) [3] – 4:6, 6:2, 6:7 (4:7)

В третьей партии Пегула вела 3:0 с двумя брейками и не смогла подать на поединок в 10-м гейме. На решающем тай-брейке Джессика со счета 3:4 выиграла четыре поинта подряд и завершила матч.

Это было шестое очное противостояние соперниц. Пегула в шестой раз одолела Анисимову.

Помимо Аманды, Джессика в Цинциннати также прошла Симону Вальтерт, Эмму Наварро и Сорану Кырстю. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Ига Свентек – Елена Рыбакина.

Пегула является лидером женского Тура по количеству побед в 2026 году – 44 выигранных матча. У ближайшего преследователя – Элины Свитолиной – 41 победа.

Пегула проведет второй полуфинал в карьере на кортах Цинциннати и 15-й на тысячниках.

Джессика стала второй американкой после Серены Уильямс (104 победы), одержавшей 100 побед на турнирах WTA 1000 на харде с момента введения этого формата в 2009 году.

32-летняя Пегула – самая возрастная полуфиналистка Цинциннати после Анжелики Кербер в 2021 году, а также вторая самая возрастная американка в Открытой эре. Старше нее была только Серена Уильямс (2014, 2015).

Видеообзор матча

Инфографика

По теме:
Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аманда Анисимова – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
По итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати может смениться первая ракетка
Джессика Пегула Аманда Анисимова WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(105)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Here we go. Стало известно, сыграет ли Карлос Алькарас на US Open 2026
Теннис | 20 августа 2026, 21:29 0
Here we go. Стало известно, сыграет ли Карлос Алькарас на US Open 2026
Here we go. Стало известно, сыграет ли Карлос Алькарас на US Open 2026

Звездный испанский теннисист в социальных сетях анонсировал свое возвращение

Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Бокс | 20 августа 2026, 06:44 2
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера

Александр работает над титульным поединком для Хижняка

WBC выступил с заявлением после отказа Усика от титула
Бокс | 20.08.2026, 10:02
WBC выступил с заявлением после отказа Усика от титула
WBC выступил с заявлением после отказа Усика от титула
В США выступили с сенсационным заявлением об Усике. Такого никто не ожидал
Бокс | 20.08.2026, 09:40
В США выступили с сенсационным заявлением об Усике. Такого никто не ожидал
В США выступили с сенсационным заявлением об Усике. Такого никто не ожидал
ПОНОМАРЕНКО о фанах Динамо: «Не обращаем внимания, никого не слушаем»
Футбол | 20.08.2026, 16:31
ПОНОМАРЕНКО о фанах Динамо: «Не обращаем внимания, никого не слушаем»
ПОНОМАРЕНКО о фанах Динамо: «Не обращаем внимания, никого не слушаем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис выбрал трех кандидатов на замену Костюка в Динамо – источник
Суркис выбрал трех кандидатов на замену Костюка в Динамо – источник
20.08.2026, 09:20 96
Футбол
Костюк идет дальше, минус Соболенко. WTA 1000 в Цинциннати: пары 1/4 финала
Костюк идет дальше, минус Соболенко. WTA 1000 в Цинциннати: пары 1/4 финала
20.08.2026, 07:35 5
Теннис
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
19.08.2026, 04:12 1
Бокс
Разгромный камбек. Костюк выбила Андрееву и вышла в 1/4 финала Цинциннати!
Разгромный камбек. Костюк выбила Андрееву и вышла в 1/4 финала Цинциннати!
19.08.2026, 21:45 81
Теннис
Определена соперница Костюк в 1/4 финала супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена соперница Костюк в 1/4 финала супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
20.08.2026, 03:10 1
Теннис
Мудрик получил два официальных предложения. Михаил сделал свой выбор
Мудрик получил два официальных предложения. Михаил сделал свой выбор
19.08.2026, 08:02 10
Футбол
Бордалас – извращённый романтик. Обзор 1 тура Ла Лиги
Бордалас – извращённый романтик. Обзор 1 тура Ла Лиги
20.08.2026, 17:35
Футбол
Сенсационный вариант. Мудрик провёл переговоры с тренером известного клуба
Сенсационный вариант. Мудрик провёл переговоры с тренером известного клуба
19.08.2026, 04:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем