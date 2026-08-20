Определена первая полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати

Третья ракетка мира Джессика Пегула из США стала первой полуфиналисткой хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертьфинале Пегула выиграла американское дерби у Аманды Анисимовой (WTA 10). Встреча завершилась в трех сетах за 2 час и 10 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала

Аманда Анисимова (США) [9] – Джессика Пегула (США) [3] – 4:6, 6:2, 6:7 (4:7)

В третьей партии Пегула вела 3:0 с двумя брейками и не смогла подать на поединок в 10-м гейме. На решающем тай-брейке Джессика со счета 3:4 выиграла четыре поинта подряд и завершила матч.

Это было шестое очное противостояние соперниц. Пегула в шестой раз одолела Анисимову.

Помимо Аманды, Джессика в Цинциннати также прошла Симону Вальтерт, Эмму Наварро и Сорану Кырстю. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Ига Свентек – Елена Рыбакина.

Пегула является лидером женского Тура по количеству побед в 2026 году – 44 выигранных матча. У ближайшего преследователя – Элины Свитолиной – 41 победа.

Пегула проведет второй полуфинал в карьере на кортах Цинциннати и 15-й на тысячниках.

Джессика стала второй американкой после Серены Уильямс (104 победы), одержавшей 100 побед на турнирах WTA 1000 на харде с момента введения этого формата в 2009 году.

32-летняя Пегула – самая возрастная полуфиналистка Цинциннати после Анжелики Кербер в 2021 году, а также вторая самая возрастная американка в Открытой эре. Старше нее была только Серена Уильямс (2014, 2015).

Видеообзор матча

Инфографика