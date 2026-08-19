Успешная зачистка. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Цинциннати

На хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати (США) завершились матчи третьего раунда в нижней части сетки и были определены все пары 1/8 финала.

Португалец Нуну Боржеш и американец Брендон Накашима убрали двоих «нейтралов» – Андрея Рублева и Даниила Медведева соответственно. Далее Боржеш и Накашима проведут очное противостояние.

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Второй сеяный Феликс Оже-Альяссим переиграл Хуана Мануэля Черундоло. Его следующим соперником будет Фрэнсис Тиафо, который оказался сильнее Лернера Тьена.

Тейлор Фритц выбил Даниэля Мериду Агилара. В 1/8 финала американец поборется с Кристофером О'Коннеллом – австралиец без борьбы прошел в четвертый круг после снятия Жоау Фонсеки.

В еще одном поединке R4 Цинциннати в нижней части сетки сойдутся Жайме Фария и Лоренцо Музетти. Португалец одолел Адама Уолтона, а итальянец справился с Майклом Чженом.

Днем ранее на Мастерсе в Цинциннати были определены участники 1/8 финала в верхней части сетки.

ATP 1000 Цинциннати. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [6] – Даниэль Мерида Агилар – 6:3, 6:4

Жоао Фонсека [23] – Кристофер О'Коннелл – WO., О'Коннелл

Андрей Рублев [13] – Нуну Боржеш – 3:6, 4:6

Брендон Накашима [27] – Даниил Медведев [4] – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:1

Жайме Фария – Адам Уолтон – 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Майкл Чжен – Лоренцо Музетти [10] – 1:6, 3:6

Лернер Тьен [16] – Фрэнсис Тиафо [17] – 4:6, 6:4, 4:6

Хуан Мануэль Черундоло – Феликс Оже-Альяссим [2] – 5:7, 1:6

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Томми Пол [18]

Рафаэль Ходар [12] – Флавио Коболли [7]

Тьяго Агустин Тиранте – Якуб Меншик [14]

Иржи Легечка [9] – Алекс де Минаур [5]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [6] – Кристофер О'Коннелл

Нуну Боржеш – Брендон Накашима [27]

Жайме Фария – Лоренцо Музетти [10]

Фрэнсис Тиафо [17] – Феликс Оже-Альяссим [2]

Видеообзор матчей 1/16 финала в нижней части сетки (6-й игровой день)