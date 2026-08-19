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ATP
19 августа 2026, 08:39 | Обновлено 19 августа 2026, 09:04
597
0

Успешная зачистка. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Цинциннати

Нуну Боржеш и Брендон Накашима убрали «нейтралов» и далее сыграют друг с другом

19 августа 2026, 08:39 | Обновлено 19 августа 2026, 09:04
597
0
Успешная зачистка. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Боржеш
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На хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати (США) завершились матчи третьего раунда в нижней части сетки и были определены все пары 1/8 финала.

Португалец Нуну Боржеш и американец Брендон Накашима убрали двоих «нейтралов» – Андрея Рублева и Даниила Медведева соответственно. Далее Боржеш и Накашима проведут очное противостояние.

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Второй сеяный Феликс Оже-Альяссим переиграл Хуана Мануэля Черундоло. Его следующим соперником будет Фрэнсис Тиафо, который оказался сильнее Лернера Тьена.

Тейлор Фритц выбил Даниэля Мериду Агилара. В 1/8 финала американец поборется с Кристофером О'Коннеллом – австралиец без борьбы прошел в четвертый круг после снятия Жоау Фонсеки.

В еще одном поединке R4 Цинциннати в нижней части сетки сойдутся Жайме Фария и Лоренцо Музетти. Португалец одолел Адама Уолтона, а итальянец справился с Майклом Чженом.

Днем ранее на Мастерсе в Цинциннати были определены участники 1/8 финала в верхней части сетки.

ATP 1000 Цинциннати. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [6] – Даниэль Мерида Агилар – 6:3, 6:4
Жоао Фонсека [23] – Кристофер О'Коннелл – WO., О'Коннелл

Андрей Рублев [13] – Нуну Боржеш – 3:6, 4:6
Брендон Накашима [27] – Даниил Медведев [4] – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:1

Жайме Фария – Адам Уолтон – 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)
Майкл Чжен – Лоренцо Музетти [10] – 1:6, 3:6

Лернер Тьен [16] – Фрэнсис Тиафо [17] – 4:6, 6:4, 4:6
Хуан Мануэль Черундоло – Феликс Оже-Альяссим [2] – 5:7, 1:6

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Томми Пол [18]
Рафаэль Ходар [12] – Флавио Коболли [7]

Тьяго Агустин Тиранте – Якуб Меншик [14]
Иржи Легечка [9] – Алекс де Минаур [5]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [6] – Кристофер О'Коннелл
Нуну Боржеш – Брендон Накашима [27]

Жайме Фария – Лоренцо Музетти [10]
Фрэнсис Тиафо [17] – Феликс Оже-Альяссим [2]

Видеообзор матчей 1/16 финала в нижней части сетки (6-й игровой день)

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Жайме Фария Феликс Оже-Альяссим Хуан Мануэль Черундоло Фрэнсис Тиафо Адам Уолтон Лоренцо Музетти Лернер Тьен Тейлор Фритц Даниэль Мерида Агилар Жоау Фонсека Кристофер О'Коннелл Нуну Боржеш Брэндон Накашима Даниил Медведев Андрей Рублев Александр Зверев Рафаэль Ходар Томми Пол Флавио Коболли Якуб Меншик Тьяго Агустин Тиранте Артур Фис Алекс де Минаур ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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