Фонсека снялся с Мастерса в Цинциннати, пропустив 129-ю ракетку в 4-й раунд

19-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 26) снялся с хардового турнира АТР 1000 в Цинциннати, США.

18 августа Фонсека должен был сыграть с Кристофером О'Коннелом (Австралия, ATP 129) в матче 1/16 финала, но поединок не состоится.

Жоау отказался от борьбы из-за травмы мышц живота. На Мастерсе в Цинциннати Фонсека, который был посеян под 23-м номером, успел переиграть Ботика ван де Зандсхульпа.

О'Коннел стартовал в Цинциннати с квалификации, где одолел Дэйна Суини и Александра Шевченко. В первом круге основной сетки Кристофер справился с Камилом Майхжаком, а во втором раунде прошел Каспера Рууда, который снялся после проигранного первого сета и трех геймов во второй партии из-за проблем со спиной.

В 1/8 финала Цинциннати О'Коннел встретится с победителем поединка между Тейлором Фритцем и Даниэлем Меридой Агиларом. Кристофер во второй раз в карьере сыграет в 1/8 финала Мастерса и впервые с марта 2024 года, когда уступил на этой стадии Яннику Синнеру на турнире в Майами.

Заявление Жоау Фонсеки касательно снятия с Мастерса в Цинциннати:

«Сегодня во время тренировки я почувствовал небольшой дискомфорт в левой части живота. После обследования мы с моей командой приняли решение сняться с турнира в Цинциннати, чтобы как можно быстрее восстановиться. Спасибо за гостеприимство, Цинциннати, а болельщикам – за вашу поддержку. Увидимся в следующем году».