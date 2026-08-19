Накашима наказал Медведева в 3-м круге Цинциннати, отыграв тройной матчбол

Американский теннисист Брендон Накашима (АТР 22) пробился в 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде американец переиграл «нейтрального» Даниила Медведева (АТР 7) за 2 часа и 54 минуты, одержав победу в трех сетах.

В десятом гейме второй партии Накашима уступал 0:40 на своей подаче, но отыграл тройной матчбол и сумел оформить суперкамбек.

Брендон в пятый раз в карьере переиграл теннисиста из топ-10 рейтинга АТР. Накашима на втором Мастерсе подряд вышел в четвертый круг – двумя неделями ранее он добрался до финала в Монреале.

В Цинциннати, помимо Медведева, Накашима также одолел Александера Ковачевича. Его следующим соперником будет Нуну Боржеш (Португалия, ATP 47).

ATP 1000 Цинциннати. 1/16 финала

Брендон Накашима (США) [27] – Даниил Медведев [4] – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:1

Накашима и Боржеш зачистили сетку от представителей страны 404. Нуну в третьем круге выбил «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 18), одолев его в двух партиях за 1 час и 14 минут.

Боржеш стал первым португальским теннисистом в Открытой эре, который вышел в 1/8 финала Мастерса в Цинциннати.

ATP 1000 Цинциннати. 1/16 финала

Андрей Рублев [13] – Нуну Боржеш (Португалия) – 3:6, 4:6

Видеообзор матча Брендон Накашима – Даниил Медведев

Видеообзор матча Андрей Рублев – Нуну Боржеш

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