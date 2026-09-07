Тиафо наказал Медведева в трех сетах и вышел в четвертьфинал US Open 2026

Американский теннисист и 12-й номер мирового рейтинга АТР Фрэнсис Тиафо пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2026.

В четвертом раунде американец в трех сетах переиграл «нейтрального» Даниила Медведева (АТР 8) за 2 часа и 58 минут.

US Open 2026. 1/8 финала

Даниил Медведев [7] – Фрэнсис Тиафо (США) [11] – 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8)

Тиафо провел восьмое очное противостояние против Медведева и одержал вторую победу, первую с 2015 года.

Помимо Медведева, Фрэнсис в Нью-Йорке также одолел Мартина Дамма, Рея Сакамото и Валентена Вашеро. Его следующим оппонентом будет Алекс Микельсен (США, ATP 46).

Тиафо в четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале американского мейджора и поборется за второй полуфинал, что является его лучшим результатом в карьере.

За последние 10 матчей Тиафо одержал девять побед. До старта USO-2026 он добрался до финала Мастерса в Цинциннати.

Тиафо стал первым теннисистом за пределами топ-10 рейтинга ATP, которому удалось выиграть пять или более матчей подряд у соперников из первой десятки, со времен Хольгера Руне, сделавшего это на пути к трофею Мастерса в Париже в 2022 году. Фрэнсис также стал первым американцем с такой серией после Марди Фиша в 2010 году.