Без Свитолиной, но с Костюк. Определены все пары 1/8 финала в Цинциннати

На хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) определены все пары 1/8 финала.

В ночь на 19 августа завершились поединки третьего раунда в верхней части сетки.

Борьбу на тысячнике из украинок продолжает Марта Костюк, которая переиграла Слоан Стивенс. Далее Марта встретится с Миррой Андреевой – с «нейтралкой» не сумела справиться Джанис Тджен.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение сняться с соревнований из-за травмы голеностопа. Свитолина должна была сыграть с Ван Сию, которая без борьбы прошла в четвертый круг и теперь поборется с Мэдисон Киз. Американка в 1/16 финала разобралась с Катериной Синяковой.

Четвертая сеяная Коко Гауфф выбила свою соотечественницу Энн Ли. В 1/8 финала Гауфф выйдет на корт против Марии Боузковой – чешка оказалась сильнее Ивы Йович.

Сара Бейлек в трех партиях выбила россиянку Екатерину Александрову. В четвертом раунде снова будем болеть за Бейлек – ей предстоит встреча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая прошла Ван Синьюй.

Днем ранее в Цинциннати были определены участницы 1/8 финала в нижней части сетки.

WTA 1000 Цинциннати. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Ван Синьюй – 6:1, 6:3

Сара Бейлек – Екатерина Александрова [16] – 4:6, 6:1, 6:2

Катерина Синякова [33] – Мэдисон Киз [20] – 1:6, 3:6

Ван Сию – Элина Свитолина [8] – WO., Ван Сию

Коко Гауфф [4] – Энн Ли [28] – 6:1, 7:6 (7:3)

Мария Боузкова [22] – Ива Йович [13] – 7:6 (7:0), 7:6 (7:5)

Марта Костюк [10] – Слоан Стивенс [WC] – 7:5, 7:5

Джанис Тджен [32] – Мирра Андреева [5] – 1:6, 6:7 (5:7)

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Сара Бейлек

Мэдисон Киз [20] – Ван Сию

Коко Гауфф [4] – Мария Боузкова [22]

Марта Костюк [10] – Мирра Андреева [5]

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Аманда Анисимова [9]

Сорана Кырстя [15] – Джессика Пегула [3]

Ига Свентек [7] – Диан Парри

Диана Шнайдер [14] – Елена Рыбакина [2]