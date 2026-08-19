Без Свитолиной, но с Костюк. Определены все пары 1/8 финала в Цинциннати
Элина снялась с матча 3-го раунда против Ван Сию, Марта переиграла Слоан Стивенс
На хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) определены все пары 1/8 финала.
В ночь на 19 августа завершились поединки третьего раунда в верхней части сетки.
Борьбу на тысячнике из украинок продолжает Марта Костюк, которая переиграла Слоан Стивенс. Далее Марта встретится с Миррой Андреевой – с «нейтралкой» не сумела справиться Джанис Тджен.
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение сняться с соревнований из-за травмы голеностопа. Свитолина должна была сыграть с Ван Сию, которая без борьбы прошла в четвертый круг и теперь поборется с Мэдисон Киз. Американка в 1/16 финала разобралась с Катериной Синяковой.
Четвертая сеяная Коко Гауфф выбила свою соотечественницу Энн Ли. В 1/8 финала Гауфф выйдет на корт против Марии Боузковой – чешка оказалась сильнее Ивы Йович.
Сара Бейлек в трех партиях выбила россиянку Екатерину Александрову. В четвертом раунде снова будем болеть за Бейлек – ей предстоит встреча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая прошла Ван Синьюй.
Днем ранее в Цинциннати были определены участницы 1/8 финала в нижней части сетки.
WTA 1000 Цинциннати. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Ван Синьюй – 6:1, 6:3
Сара Бейлек – Екатерина Александрова [16] – 4:6, 6:1, 6:2
Катерина Синякова [33] – Мэдисон Киз [20] – 1:6, 3:6
Ван Сию – Элина Свитолина [8] – WO., Ван Сию
Коко Гауфф [4] – Энн Ли [28] – 6:1, 7:6 (7:3)
Мария Боузкова [22] – Ива Йович [13] – 7:6 (7:0), 7:6 (7:5)
Марта Костюк [10] – Слоан Стивенс [WC] – 7:5, 7:5
Джанис Тджен [32] – Мирра Андреева [5] – 1:6, 6:7 (5:7)
WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Сара Бейлек
Мэдисон Киз [20] – Ван Сию
Коко Гауфф [4] – Мария Боузкова [22]
Марта Костюк [10] – Мирра Андреева [5]
Нижняя часть сетки
Линда Носкова [6] – Аманда Анисимова [9]
Сорана Кырстя [15] – Джессика Пегула [3]
Ига Свентек [7] – Диан Парри
Диана Шнайдер [14] – Елена Рыбакина [2]
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