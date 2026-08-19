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WTA
19 августа 2026, 08:19 | Обновлено 19 августа 2026, 08:20
141
0

Без Свитолиной, но с Костюк. Определены все пары 1/8 финала в Цинциннати

Элина снялась с матча 3-го раунда против Ван Сию, Марта переиграла Слоан Стивенс

19 августа 2026, 08:19 | Обновлено 19 августа 2026, 08:20
141
0
Без Свитолиной, но с Костюк. Определены все пары 1/8 финала в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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На хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) определены все пары 1/8 финала.

В ночь на 19 августа завершились поединки третьего раунда в верхней части сетки.

Борьбу на тысячнике из украинок продолжает Марта Костюк, которая переиграла Слоан Стивенс. Далее Марта встретится с Миррой Андреевой – с «нейтралкой» не сумела справиться Джанис Тджен.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение сняться с соревнований из-за травмы голеностопа. Свитолина должна была сыграть с Ван Сию, которая без борьбы прошла в четвертый круг и теперь поборется с Мэдисон Киз. Американка в 1/16 финала разобралась с Катериной Синяковой.

Четвертая сеяная Коко Гауфф выбила свою соотечественницу Энн Ли. В 1/8 финала Гауфф выйдет на корт против Марии Боузковой – чешка оказалась сильнее Ивы Йович.

Сара Бейлек в трех партиях выбила россиянку Екатерину Александрову. В четвертом раунде снова будем болеть за Бейлек – ей предстоит встреча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая прошла Ван Синьюй.

Днем ранее в Цинциннати были определены участницы 1/8 финала в нижней части сетки.

WTA 1000 Цинциннати. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Ван Синьюй – 6:1, 6:3
Сара Бейлек – Екатерина Александрова [16] – 4:6, 6:1, 6:2

Катерина Синякова [33] – Мэдисон Киз [20] – 1:6, 3:6
Ван Сию – Элина Свитолина [8] – WO., Ван Сию

Коко Гауфф [4] – Энн Ли [28] – 6:1, 7:6 (7:3)
Мария Боузкова [22] – Ива Йович [13] – 7:6 (7:0), 7:6 (7:5)

Марта Костюк [10] – Слоан Стивенс [WC] – 7:5, 7:5
Джанис Тджен [32] – Мирра Андреева [5] – 1:6, 6:7 (5:7)

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Сара Бейлек
Мэдисон Киз [20] – Ван Сию

Коко Гауфф [4] – Мария Боузкова [22]
Марта Костюк [10] – Мирра Андреева [5]

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Аманда Анисимова [9]
Сорана Кырстя [15] – Джессика Пегула [3]

Ига Свентек [7] – Диан Парри
Диана Шнайдер [14] – Елена Рыбакина [2]

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Марта Костюк Слоан Стивенс Элина Свитолина Ван Сию Мирра Андреева Джанис Тджен Мэдисон Киз Катерина Синякова Коко Гауфф Энн Ли Мария Боузкова Ива Йович Арина Соболенко Екатерина Александрова Сара Бейлек Ван Синьюй Линда Носкова Аманда Анисимова Сорана Кырстя Джессика Пегула Ига Свёнтек Диан Парри Диана Шнайдер Елена Рыбакина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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