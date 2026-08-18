Костюк дожала экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 1000 в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла бывшую третью ракетку мира Слоан Стивенс (США, WTA 240) за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [10] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 7:5, 7:5

Это было первое очное противостояние соперниц. Во второй партии Марта трижды уступала с одним брейком, но все же сумела завершить поединок в двух сетах.

В четвертом круге тысячника в Цинциннати Костюк поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой (WTA 6). Ранее Костюк играла против Андреевой трижды (все три встречи были в 2026 году) – победы в Брисбене и Мадриде, а также поражение в полуфинале Ролан Гаррос.

Помимо Стивенс, Костюк в Цинциннати также одолела Софию Кенин. Марта – единственная представительница Украины, которая продолжает выступления в Цинциннати. 18 августа Элина Свитолина снялась с матча 1/16 финала против Ван Сию из-за травмы голеностопа.

Костюк проведет третий матч четвертого круга на соревнованиях WTA 1000 в этом сезоне. Ранее она добиралась до этой стадии на тысячниках в Мадриде и Торонто.

Марта во второй раз в карьере сыграет в 1/8 финала турнира в Цинциннати. В 2024 году она проиграла на этой стадии Свентек.

В этом сезоне у Костюк уже 32 победы, в частности 25 за последние 28 поединков.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фото (Марта Костюк)