Костюк дожала экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 1000 в Цинциннати
Марта в двух сетах переиграла Слоан Стивенс в матче третьего раунда тысячника в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла бывшую третью ракетку мира Слоан Стивенс (США, WTA 240) за 1 час и 40 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) [10] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 7:5, 7:5
Это было первое очное противостояние соперниц. Во второй партии Марта трижды уступала с одним брейком, но все же сумела завершить поединок в двух сетах.
В четвертом круге тысячника в Цинциннати Костюк поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой (WTA 6). Ранее Костюк играла против Андреевой трижды (все три встречи были в 2026 году) – победы в Брисбене и Мадриде, а также поражение в полуфинале Ролан Гаррос.
Помимо Стивенс, Костюк в Цинциннати также одолела Софию Кенин. Марта – единственная представительница Украины, которая продолжает выступления в Цинциннати. 18 августа Элина Свитолина снялась с матча 1/16 финала против Ван Сию из-за травмы голеностопа.
Костюк проведет третий матч четвертого круга на соревнованиях WTA 1000 в этом сезоне. Ранее она добиралась до этой стадии на тысячниках в Мадриде и Торонто.
Марта во второй раз в карьере сыграет в 1/8 финала турнира в Цинциннати. В 2024 году она проиграла на этой стадии Свентек.
В этом сезоне у Костюк уже 32 победы, в частности 25 за последние 28 поединков.
Видеообзор матча
Статистика матча
Фото (Марта Костюк)
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Сейчас правильнее было бы написать в заголовке - "С боем выбила 208-ю ракетку мира, попавшую на турнир по WC".
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