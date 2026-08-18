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WTA
18 августа 2026, 23:50 | Обновлено 19 августа 2026, 00:07
1984
13

Костюк дожала экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 1000 в Цинциннати

Марта в двух сетах переиграла Слоан Стивенс в матче третьего раунда тысячника в США

18 августа 2026, 23:50 | Обновлено 19 августа 2026, 00:07
1984
13 Comments
Костюк дожала экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла бывшую третью ракетку мира Слоан Стивенс (США, WTA 240) за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [10] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 7:5, 7:5

Это было первое очное противостояние соперниц. Во второй партии Марта трижды уступала с одним брейком, но все же сумела завершить поединок в двух сетах.

В четвертом круге тысячника в Цинциннати Костюк поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой (WTA 6). Ранее Костюк играла против Андреевой трижды (все три встречи были в 2026 году) – победы в Брисбене и Мадриде, а также поражение в полуфинале Ролан Гаррос.

Помимо Стивенс, Костюк в Цинциннати также одолела Софию Кенин. Марта – единственная представительница Украины, которая продолжает выступления в Цинциннати. 18 августа Элина Свитолина снялась с матча 1/16 финала против Ван Сию из-за травмы голеностопа.

Костюк проведет третий матч четвертого круга на соревнованиях WTA 1000 в этом сезоне. Ранее она добиралась до этой стадии на тысячниках в Мадриде и Торонто.

Марта во второй раз в карьере сыграет в 1/8 финала турнира в Цинциннати. В 2024 году она проиграла на этой стадии Свентек.

В этом сезоне у Костюк уже 32 победы, в частности 25 за последние 28 поединков.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фото (Марта Костюк)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 13
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Молодець, а далі потрібна помста за РГ!!! Вперед, Мартуся!!!
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+6
Марта молодець,що перемогла!Але було враження,що вона зневажливо віднеслася до суперниці,й коли та стала чинити опір,Марта занервувала й наробила купу помилок. Наступна суперниця добрий підразник,сподіваюся,Марта налаштується,як треба!Хай щастить!
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+4
З перемогою! Молодець, що справилась у двох сетах!
Нехай пощастить у наступному матчі! Тримаєм кулачки)
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+4
Зібралась в критичний момент. І це тішить.
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+3
Марта выгрызает победы на жилах, молодец
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+3
Грати ще пару,то занадто.
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+2
Марту з перемогою. Далі вже нарешті повинна бути інша Марта. А, сьогодні Марта мабуть поставила на 7:5, 7:5. Особливо в другому сеті склалося таке відчуття. В першому сеті, хоч подачі були шикарні, а в другому обидві перестали подавати, та й грала Марта на подачі якимось дивним легким перекидуванням м'яча, а коли прийшов потрібний рахунок, Марта відразу трохи оживилася і таки закрила матч.
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+2
Чогось матч Світоліна -Валентова легше дивився чим цей. Нерви з Марти перли , а чому ? Невідомо. Добре ,що добре закінчується. Наступна орчиха і їй треба віддати борг за РГ.Удачі!
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+2
Молодець! З перемогою!
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+2
Нічого не показала бувша володарка твш. Да і Марта , здалося, грала на разслобоні. Вітаю Мартуся з перемогою, але думаю могла скорше порішати. Як би не було - йдемо далі. Підсумковий дуже близько .
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+1
Могёт когда захочет. Браво Марта!
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0
Экс-третьей ракеткой Слоан была 8 лет назад.
Сейчас правильнее было бы написать в заголовке - "С боем выбила 208-ю ракетку мира, попавшую на турнир по WC".
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0
Костюк ледве здолала 240 ракетку - а як вам такий заголовок?
Наступна гра проти 6-ї ракетки дійсно все покаже. 
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-1
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