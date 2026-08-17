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WTA
17 августа 2026, 00:35 | Обновлено 17 августа 2026, 01:46
1179
13

Непростой старт в Цинциннати. Костюк с камбеком пробилась в 1/16 финала

Марта в трех сетах одолела Софию Кенин, отыгравшись с 0:3 в решающей партии

17 августа 2026, 00:35 | Обновлено 17 августа 2026, 01:46
1179
13 Comments
Непростой старт в Цинциннати. Костюк с камбеком пробилась в 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла Софию Кенин (США, WTA 115) за 2 часа и 23 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [10] – София Кенин (США) [WC] – 4:6, 6:3, 7:5

В третьей партии Марта уступала 0:3, но сумела оформить камбек, в частности отыграв два брейк-поинта в шестом гейме. Марта могла закрыть встречу в 10-м гейме, однако не подала на матч, упустив матчбол.

Тем не менее, Костюк сделала обратный брейк в 11-м гейме и со второй попытки все же подала на поединок.

Костюк взяла реванш у Кенин за поражение в 1/16 финала тысячника в Дубае в прошлом году.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Марта поборется с победительницей поединка Слоан Стивенс – Анастасия Потапова.

Костюк в пятый раз в карьере выступает на кортах Цинциннати. Ее лучшим результатом на этом тысячнике является стадия 1/8 финала в 2024 году.

Видеообзор матча

Реализованный матчбол Марты Костюк

Статистика матча

Фото с матча

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 13
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Ну дає Марта, потрепала нерви, але молодець!!!
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+6
Супер, що таки перемогла, але гра Марта сьогодні була, мабуть, найгірша в цьому році, якщо не брати до уваги, півфіналу РО. Постійно не доходила до м"яча і замість акцентованого удару, просто вигрібала його. Той в свою чергу, летів якимись чудернацькими парашутами. Традиційних різких переходів від захисту до атаки майже не було, більшість розіграшів контролювала суперниця... Сподіваюсь, що це фактор першого матчу і далі піде краще
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Красуня! Все вийде...але так нервово було
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+5
Молодець! Таки дотиснула. З перемогою!
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+4
Ух заруба! Марта, как это у неё часто бывает, создаст себе проблемы, а потом героически их преодолевает... Но молодчага, додавила!
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+3
З одного боку - 9 ейсів, а з іншого - стільки помилок. Надіюсь, після такого нестабільного поєдинку буде спокійний
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+2
Перемога Мартусіка ціною надзусиль. Якість гри бажає кращого. "Просиділа" в обороні весь поєдинок, завдячуючи суперниці.
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+2
Марту з перемогою. Сьогодні була мабуть майже та Кенін, яка брала АО. І треба ж було її всунути Марті в першу гру, коли Марта завжди не на повну починає. Я, ще після першого сету, не надто вірив, що Марта протримає довго свою подачу. Але якось потихеньку, чудо таки почало з'являтися. Під кінець гри Марта навіть почала триматися та вигравати у довгих розіграшах.
Щось, мені здається, що з Потаповою буде легше. 
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+1
Мартулю з перемогою! 
Але, що це знову за страждання на корті? . Виникло враження, що це Марта річної давнини. Зникла Мадридська легкість, а з нею і впевненість. Сподіваюся, що мені це просто здалося
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+1
Браво Марта!Суперниця сьогодні грала чудово,але ти грала краще!Успіху у наступному матчі!
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+1
Суперниця дуже технічна, з поставленим ударом…але з пузякою!! Та ганяй її !!!!!!!! Вона не бігала за мячами!!!Нє … все їй на ракетку накидає. 
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0
яка Марта молодчина, не маючи зовсім здібностей до тенісу, своєю щоденною працею пробує конкурувати з талановитими суперницями
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-11
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