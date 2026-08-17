Непростой старт в Цинциннати. Костюк с камбеком пробилась в 1/16 финала

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла Софию Кенин (США, WTA 115) за 2 часа и 23 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [10] – София Кенин (США) [WC] – 4:6, 6:3, 7:5

В третьей партии Марта уступала 0:3, но сумела оформить камбек, в частности отыграв два брейк-поинта в шестом гейме. Марта могла закрыть встречу в 10-м гейме, однако не подала на матч, упустив матчбол.

Тем не менее, Костюк сделала обратный брейк в 11-м гейме и со второй попытки все же подала на поединок.

Костюк взяла реванш у Кенин за поражение в 1/16 финала тысячника в Дубае в прошлом году.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Марта поборется с победительницей поединка Слоан Стивенс – Анастасия Потапова.

Костюк в пятый раз в карьере выступает на кортах Цинциннати. Ее лучшим результатом на этом тысячнике является стадия 1/8 финала в 2024 году.

Видеообзор матча

Реализованный матчбол Марты Костюк

All GRIT 😤



Marta Kostyuk comes from a set down to move past Kenin 4-6, 6-3, 7-5! Round 3 🔜#CincyTennis pic.twitter.com/F7wHe7Ldz7 — wta (@WTA) August 16, 2026

Статистика матча

Фото с матча

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