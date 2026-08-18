Определена половина пар 1/8 финала большого турнира WTA 1000 в Цинциннати

В ночь на 18 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоялись матчи третьего раунда в нижней части сетки и были определены пары 1/16 финала.

Вторая сеяная Елена Рыбакина переиграла Магдалену Френх и далее поборется с Дианой Шнайдер. Одолеть «нейтралку» не смогла Майя Хвалиньска, которая во втором сете упустила преимущество со счета 4:1.

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Чемпионка тысячника в Торонто и победительница Цинциннати в прошлом году Ига Свентек с камбеком одолела Марию Саккари, отдав всего два гейма после проигранной первой партии. Следующей соперницей Свентек будет Диан Парри, которая во французском дерби выиграла у полуфиналистки Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон.

Третья сеяная Джессика Пегула оказалась сильнее своей соотечественницы Эммы Наварро. Далее Пегула поборется с Сораной Кырстей – румынка выбила Анну Калинскую.

В еще одном матче четвертого круга в нижней части сетки сойдутся Линда Носкова и Аманда Анисимова. Чешка обыграла Клару Таусон, а американка выиграла у Александры Эалы.

Вечером 18 августа и в ночь на 19 число пройдут встречи третьего раунда в верхней части сетки. В частности, свои поединки проведут украинки Элина Свитолина и Марта Костюк – против Ван Сию и Слоан Стивенс соответственно.

WTA 1000 Цинциннати. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Клара Таусон [27] – 7:6 (7:3), 6:2

Александра Эала [17] – Аманда Анисимова [9] – 6:4, 4:6, 2:6

Сорана Кырстя [15] – Анна Калинская [18] – 6:7 (4:7), 6:1, 5:0, RET., Калинская

Эмма Наварро [25] – Джессика Пегула [3] – 5:7, 2:6

Ига Свентек [7] – Мария Саккари [29] – 4:6, 6:1, 6:1

Диан Парри – Лоис Буассон [WC] – 4:6, 6:4, 6:3

Диана Шнайдер [14] – Майя Хвалиньска [19] – 6:2, 7:6 (7:3)

Магдалена Френх – Елена Рыбакина [2] – 4:6, 6:7 (2:7)

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Аманда Анисимова [9]

Сорана Кырстя [15] – Джессика Пегула [3]

Ига Свентек [7] – Диан Парри

Диана Шнайдер [14] – Елена Рыбакина [2]

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