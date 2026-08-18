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WTA
18 августа 2026, 08:40 | Обновлено 18 августа 2026, 08:41
992
0

Определена половина пар 1/8 финала большого турнира WTA 1000 в Цинциннати

В ночь на 18 августа завершились поединки третьего раунда в нижней части сетки

18 августа 2026, 08:40 | Обновлено 18 августа 2026, 08:41
992
0
Определена половина пар 1/8 финала большого турнира WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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В ночь на 18 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоялись матчи третьего раунда в нижней части сетки и были определены пары 1/16 финала.

Вторая сеяная Елена Рыбакина переиграла Магдалену Френх и далее поборется с Дианой Шнайдер. Одолеть «нейтралку» не смогла Майя Хвалиньска, которая во втором сете упустила преимущество со счета 4:1.

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Чемпионка тысячника в Торонто и победительница Цинциннати в прошлом году Ига Свентек с камбеком одолела Марию Саккари, отдав всего два гейма после проигранной первой партии. Следующей соперницей Свентек будет Диан Парри, которая во французском дерби выиграла у полуфиналистки Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон.

Третья сеяная Джессика Пегула оказалась сильнее своей соотечественницы Эммы Наварро. Далее Пегула поборется с Сораной Кырстей – румынка выбила Анну Калинскую.

В еще одном матче четвертого круга в нижней части сетки сойдутся Линда Носкова и Аманда Анисимова. Чешка обыграла Клару Таусон, а американка выиграла у Александры Эалы.

Вечером 18 августа и в ночь на 19 число пройдут встречи третьего раунда в верхней части сетки. В частности, свои поединки проведут украинки Элина Свитолина и Марта Костюк – против Ван Сию и Слоан Стивенс соответственно.

WTA 1000 Цинциннати. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Клара Таусон [27] – 7:6 (7:3), 6:2
Александра Эала [17] – Аманда Анисимова [9] – 6:4, 4:6, 2:6

Сорана Кырстя [15] – Анна Калинская [18] – 6:7 (4:7), 6:1, 5:0, RET., Калинская
Эмма Наварро [25] – Джессика Пегула [3] – 5:7, 2:6

Ига Свентек [7] – Мария Саккари [29] – 4:6, 6:1, 6:1
Диан Парри – Лоис Буассон [WC] – 4:6, 6:4, 6:3

Диана Шнайдер [14] – Майя Хвалиньска [19] – 6:2, 7:6 (7:3)
Магдалена Френх – Елена Рыбакина [2] – 4:6, 6:7 (2:7)

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [6] – Аманда Анисимова [9]
Сорана Кырстя [15] – Джессика Пегула [3]

Ига Свентек [7] – Диан Парри
Диана Шнайдер [14] – Елена Рыбакина [2]

Инфографика

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WTA Цинциннати Линда Носкова Клара Таусон Александра Эала Аманда Анисимова Сорана Кырстя Анна Калинская Эмма Наварро Джессика Пегула Ига Свёнтек Мария Саккари Диан Парри Лоис Буассон Диана Шнайдер Майя Хвалиньска Магдалена Френх Елена Рыбакина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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