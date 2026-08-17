Свентек пробилась в R4 Цинциннати, одержав 100-ю победу на тысячниках
Ига с камбеком переиграла Марию Саккари в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в США
Пятая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В третьем раунде полька в трех сетах переиграла представительницу Греции Марию Саккари (WTA 32) за 2 часа.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) [7] – Мария Саккари (Греция) [29] – 4:6, 6:1, 6:1
Это было 10-е очное противостояние соперниц. Ига в шестой раз одолела Марию, в частности во второй раз в 2026 году.
Помимо Саккари, Свентек в Цинциннати также одолела Эмилиану Аранго. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Диан Парри – Лоис Буассон.
Свентек одержала 100-ю победу в карьере на соревнованиях категории WTA 1000 за 127 поединков. Только Серене Уильямс потребовалось меньше матчей, чтобы достичь этого показателя – 118.
Видеообзор матча
Фото с матча
Инфографика
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