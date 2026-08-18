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  4. Анисимова прервала суперсерию Эалы против топ-10 и вышла в R4 Цинциннати
WTA
18 августа 2026, 08:19 | Обновлено 18 августа 2026, 09:28
576
0

Анисимова прервала суперсерию Эалы против топ-10 и вышла в R4 Цинциннати

Аманда в трех сетах с камбеком переиграла Александру в матче 1/16 финала тысячника

18 августа 2026, 08:19 | Обновлено 18 августа 2026, 09:28
576
0
Анисимова прервала суперсерию Эалы против топ-10 и вышла в R4 Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова
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Десятая ракетка мира Аманда Анисимова из США вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде Анисимова в трех сетах с камбеком переиграла представительницу Филиппин Александру Эалу (WTA 20) за 2 часа и 28 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Александра Эала (Филиппины) [17] – Аманда Анисимова (США) [9] – 6:4, 4:6, 2:6

В третьей партии Аманда уступала 0:2, но выиграла шесть геймов подряд и завершила поединок в свою пользу.

Для Эалы это поражение стало первым за шесть поединков против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA.

Анисимова впервые с февраля 2026 года одержала победу над соперницей из топ-20. Помимо Эалы, Аманда в Цинциннати также одолела Зейнеп Сонмез, а далее поборется против шестой сеяной Линды Носковой.

Видеообзор матча

Фото с матча

Инфографика

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Аманда Анисимова Александра Эала WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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