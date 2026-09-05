Десятая ракетка мира сенсационно проиграла матч 1/16 финала US Open 2026
Аманда Анисимова не сумела выйти во вторую неделю мейджора, уступив Анастасии Потаповой
Десятая ракетка мира Аманда Анисимова (США) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В третьем раунде американка, которая в прошлом году добралась до финала US Open, в двух сетах проиграла экс-россиянке Анастасии Потаповой (WTA 25), которая сейчас представляет Австрию. Встреча завершилась за 1 час и 40 минут.
US Open 2026. 1/16 финала
Анастасия Потапова (Австрия) [24] – Аманда Анисимова (США) [10] – 6:2, 7:5
Это было третье очное противостояние соперниц. Анисимова впервые проиграла Потаповой.
Аманда не сумела защитить прошлогодний финал и покинет топ-10 по итогам американского мейджора.
Потапова в 1/8 финала USO-2026 сыграет либо с Миррой Андреевой, либо с Николой Бартунковой.
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