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US Open
05 сентября 2026, 19:53 | Обновлено 05 сентября 2026, 20:34
2146
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Десятая ракетка мира сенсационно проиграла матч 1/16 финала US Open 2026

Аманда Анисимова не сумела выйти во вторую неделю мейджора, уступив Анастасии Потаповой

05 сентября 2026, 19:53 | Обновлено 05 сентября 2026, 20:34
2146
10 Comments
Десятая ракетка мира сенсационно проиграла матч 1/16 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова
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Десятая ракетка мира Аманда Анисимова (США) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем раунде американка, которая в прошлом году добралась до финала US Open, в двух сетах проиграла экс-россиянке Анастасии Потаповой (WTA 25), которая сейчас представляет Австрию. Встреча завершилась за 1 час и 40 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Анастасия Потапова (Австрия) [24] – Аманда Анисимова (США) [10] – 6:2, 7:5

Это было третье очное противостояние соперниц. Анисимова впервые проиграла Потаповой.

Аманда не сумела защитить прошлогодний финал и покинет топ-10 по итогам американского мейджора.

Потапова в 1/8 финала USO-2026 сыграет либо с Миррой Андреевой, либо с Николой Бартунковой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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Так наша Марта й в топ 10 потрапить!
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+2
"американка" з "австрійкою" грали.
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+2
Дві матрьошки, які представляють невідомо що. 
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+2
Показать Скрыть 5 ответов
Двоїсті почуття. З одного боку Марта гарантовано потрапляє в топ-10. Але з іншого Поросятко програло прихильниці "Спартака" і любительці газпромовських грошей.
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+1
Это хорошая новость для Марты.
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-1
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