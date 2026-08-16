Ходар на Мастерсе в Цинциннати совершил камбек года, выбив Шаповалова
Рафаэль отыгрался с 1:5 в третьем сете и пробился в 1/16 финала АТР 1000 в США
19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар, который занимает 11-е место в рейтинге АТР, совершил безумный камбек в матче 1/32 финала хардового турнира АТР 1000 в Цинциннати (США) против Дениса Шаповалова (Канада, ATP 48).
Ходар одержал волевую победу над Шаповаловым в трех сетах за 2 часа и 57 минут, отыграв два матчбола. В решающей партии Рафаэль уступал 1:5 (0:15) и 2:5 (30:40), но все же сумел выйти в следующий раунд.
ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Рафаэль Ходар (Испания) [12] – Денис Шаповалов (Канада) – 7:5, 4:6, 7:5
Шаповалов дважды не смог подать на матч и покинул американский Мастерс. В Цинциннати он успел пройти Адриана Маннарино.
Ходар впервые в карьере выступает в Цинциннати. Его следующим соперником будет 22-й сеяный Алехандро Табило (Чили, ATP 29).
Видеообзор матча
Cincy madness✌️— Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2026
Rafael Jodar rallies from double break down in the third to defeat Shapovalov 7-5 4-6 7-5! #CincyTennis pic.twitter.com/9vk9qgqTVh
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