СВЕНТЕК: «Посвящаю титул всем, кто сталкивается с несправедливым хейтом»

Польская теннисистка Ига Свентек выступила с речью на церемонии награждения после выигранного трофея турнира WTA 1000 в Торонто (Канада):

«Спасибо вам. Прежде всего – поздравляю, Елена, с отличным турниром. У тебя были тяжелые матчи, ты отлична соперница. И да, против тебя всегда тяжело играть. Мы провели много важных матчей друг против друга, и я уверена, что их будет еще много-много. Так что поздравляю тебя, поздравляю твою команду. И, конечно, мы еще увидимся на следующих турнирах – надеюсь, в финалах или где-то еще.

Я хочу поблагодарить спонсоров турнира, болбоев, волонтеров, судей, всех, кто делает этот турнир таким потрясающим. Я прекрасно провела время в Канаде. И это также благодаря болельщикам и вашей поддержке. На протяжении всей недели было много польских флагов, так что спасибо вам за это.

Это действительно дало мне много энергии, мотивации. И да, я очень рада этому турниру. Он очень-очень много значит для меня, потому что все эти последние месяцы были непростыми.

Я очень рада, что продолжала фокусироваться на росте, немного меняла свою игру, улучшалась – несмотря на все мнения, которые многие люди каждый день высказывают обо мне в интернете, вживую. Со всем этим нелегко справляться. Поэтому я рада, что реальность другая.

Реальность в том, что у меня есть люди, которые очень хорошо меня знают, и люди, которые поддерживают меня каждую неделю, каждый день. Они здесь, чтобы выполнять свою работу как можно лучше. И да, просто продолжать идти вперед.

Так что спасибо команде, которая здесь. Спасибо Фрэнсис [Ройг], который, наверное, сейчас летит в Цинциннати. Прости, что мне пришлось выиграть первый титул с тобой, когда тебя здесь не было.

И да, как я уже сказала, я хочу посвятить этот титул всем, кто сталкивается с несправедливыми суждениями и хейтом. Просто продолжайте идти вперед, продолжайте расти, продолжайте фокусироваться на себе, потому что вы знаете, что для вас лучше. И всегда, всегда помните о том, что впереди, и о том, что может быть возможным».

Речь Иги Свентек на церемонии награждения после финала в Торонто