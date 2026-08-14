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  4. СВЕНТЕК: «Посвящаю титул всем, кто сталкивается с несправедливым хейтом»
WTA
14 августа 2026, 04:53 | Обновлено 14 августа 2026, 08:20
5871
9

СВЕНТЕК: «Посвящаю титул всем, кто сталкивается с несправедливым хейтом»

Речь Иги на церемонии награждения после выигранного трофея турнира WTA 1000 в Торонто

14 августа 2026, 04:53 | Обновлено 14 августа 2026, 08:20
5871
9 Comments
СВЕНТЕК: «Посвящаю титул всем, кто сталкивается с несправедливым хейтом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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Польская теннисистка Ига Свентек выступила с речью на церемонии награждения после выигранного трофея турнира WTA 1000 в Торонто (Канада):

«Спасибо вам. Прежде всего – поздравляю, Елена, с отличным турниром. У тебя были тяжелые матчи, ты отлична соперница. И да, против тебя всегда тяжело играть. Мы провели много важных матчей друг против друга, и я уверена, что их будет еще много-много. Так что поздравляю тебя, поздравляю твою команду. И, конечно, мы еще увидимся на следующих турнирах – надеюсь, в финалах или где-то еще.

Я хочу поблагодарить спонсоров турнира, болбоев, волонтеров, судей, всех, кто делает этот турнир таким потрясающим. Я прекрасно провела время в Канаде. И это также благодаря болельщикам и вашей поддержке. На протяжении всей недели было много польских флагов, так что спасибо вам за это.

Это действительно дало мне много энергии, мотивации. И да, я очень рада этому турниру. Он очень-очень много значит для меня, потому что все эти последние месяцы были непростыми.

Я очень рада, что продолжала фокусироваться на росте, немного меняла свою игру, улучшалась – несмотря на все мнения, которые многие люди каждый день высказывают обо мне в интернете, вживую. Со всем этим нелегко справляться. Поэтому я рада, что реальность другая.

Реальность в том, что у меня есть люди, которые очень хорошо меня знают, и люди, которые поддерживают меня каждую неделю, каждый день. Они здесь, чтобы выполнять свою работу как можно лучше. И да, просто продолжать идти вперед.

Так что спасибо команде, которая здесь. Спасибо Фрэнсис [Ройг], который, наверное, сейчас летит в Цинциннати. Прости, что мне пришлось выиграть первый титул с тобой, когда тебя здесь не было.

И да, как я уже сказала, я хочу посвятить этот титул всем, кто сталкивается с несправедливыми суждениями и хейтом. Просто продолжайте идти вперед, продолжайте расти, продолжайте фокусироваться на себе, потому что вы знаете, что для вас лучше. И всегда, всегда помните о том, что впереди, и о том, что может быть возможным».

Речь Иги Свентек на церемонии награждения после финала в Торонто

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Не треба жерти допінг, та й не буде хейту.
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+9
вона на цьому турнірі була на допінгу. Її частіше треба перевіряти
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+5
Після програного 1 сету Марті побігла в роздягальню і почала літати . Після програного Еліні 2 сету 1- 6 , побігла в роздягальню і знову почала літати . Совпадєніє ? Не думаю. Якась нова цікавинка з'явилася , бо хіміки і фармацевти наполегливо працюють.
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+4
В кінці 3 сету з Еліною ,літала по корту,хіба не зрозуміло?!
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+4
Ой, яке там удосконалення, робокоп дьорганий,  хтось колись жалівся під час гри на Даяну за похід перед кожною подачею до рушника, ця теж така мастериця темп рвати то рушник, то руки маже пів години. 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
А між строк читається "усім допінгістам".
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+3
А шо таке, рідні поляки з'їли з гівном за поразки? 
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+1
ну, 62 63 или 63 62 и Калинина в финале могла бы проиграть !!
браво, украинки, только вы дали бой 1ге на этом турнире))
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0
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