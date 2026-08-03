Левый Берег – Харьков – 2:1. Спарринг клубов УПЛ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 2 августа
Украинские клубы проводят очередной контрольный матч.
2 августа в 12:00 встречались команды УПЛ Левый Берег и Харьков (2:1).
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Товарищеский поединок прошел на стадионе НТК Левый Берег.
Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26, а на старте нового сезона 1 августа обыграла Верес Ровно (1:0).
Матч 1-го тура нового сезона УПЛ между командами Динамо и Левый Берег перенесен на 2 декабря из-за выступлений столичной команды в еврокубках.
Товарищеский матч. 2 августа 2026. НТК Левый Берег
Левый Берег – Харьков – 2:1 (0:0)
Голы: Назарий Воробчак, 66, Роман Гереш, 84 – Батон Забергджа, 79.
Левый Берег: Жмурко – Коваленко (Котуха, 89), Якимив (Соколов, 67), Бондаренко (игрок на просмотре, 67), Сидней (Мариновский, 81) – Тищенко (Банада, 46), игрок на просмотре (Шастал, 67), В. Волошин (Бонсу, 73), Квасница (Венделл, 67), Воробчак (Гереш, 73) – Н. Волошин (Диего Андрадина, 46).
Главный тренер: Александр Рябоконь.
Видео голов и обзор матча
Комментарии коуча Александра Рябоконя и хавбека Назария Воробчака
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