Левый Берег – Харьков – 2:1. Спарринг клубов УПЛ. Видео голов и обзор

Украинские клубы проводят очередной контрольный матч.

2 августа в 12:00 встречались команды УПЛ Левый Берег и Харьков (2:1).

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Товарищеский поединок прошел на стадионе НТК Левый Берег.

Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26, а на старте нового сезона 1 августа обыграла Верес Ровно (1:0).

Матч 1-го тура нового сезона УПЛ между командами Динамо и Левый Берег перенесен на 2 декабря из-за выступлений столичной команды в еврокубках.

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Товарищеский матч. 2 августа 2026. НТК Левый Берег

Левый Берег – Харьков – 2:1 (0:0)

Голы: Назарий Воробчак, 66, Роман Гереш, 84 – Батон Забергджа, 79.

Левый Берег: Жмурко – Коваленко (Котуха, 89), Якимив (Соколов, 67), Бондаренко (игрок на просмотре, 67), Сидней (Мариновский, 81) – Тищенко (Банада, 46), игрок на просмотре (Шастал, 67), В. Волошин (Бонсу, 73), Квасница (Венделл, 67), Воробчак (Гереш, 73) – Н. Волошин (Диего Андрадина, 46).

Главный тренер: Александр Рябоконь.

Видео голов и обзор матча

Комментарии коуча Александра Рябоконя и хавбека Назария Воробчака