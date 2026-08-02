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Товарищеские матчи
Левый Берег
02.08.2026 12:00 - : -
Харьков
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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 12:00 | Обновлено 02 августа 2026, 13:15
95
0

Левый Берег в товарищеском матче принимает Харьков

2 августа в 12:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ

02 августа 2026, 12:00 | Обновлено 02 августа 2026, 13:15
95
0
Левый Берег в товарищеском матче принимает Харьков
ФК Левый Берег
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​​​Украинские клубы проводят очередной контрольный матч.

2 августа в 12:00 встречаются команды УПЛ Левый Берег и Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский поединок пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Видеотрансляция спарринга не проводится.

Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26, а на старте нового сезона 1 августа обыграла Верес Ровно (1:0).

Матч 1-го тура нового сезона между УПЛ между командами Динамо и Левый Берег перенесено на 2 декабря из-за выступлений столичной команды в еврокубках.

Инфографика

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Левый Берег Харьков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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