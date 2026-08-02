Левый Берег в товарищеском матче принимает Харьков

​​​Украинские клубы проводят очередной контрольный матч.

2 августа в 12:00 встречаются команды УПЛ Левый Берег и Харьков.

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Товарищеский поединок пройдет на стадионе УТК Левый Берег. Видеотрансляция спарринга не проводится.

Левый Берег финишировал на 3-й позиции в Первой лиге и повысился в классе, победив Александрию в плей-офф.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26, а на старте нового сезона 1 августа обыграла Верес Ровно (1:0).

Матч 1-го тура нового сезона между УПЛ между командами Динамо и Левый Берег перенесено на 2 декабря из-за выступлений столичной команды в еврокубках.

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