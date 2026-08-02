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02.08.2026 12:00 2 : 1
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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 14:34 |
371
0

Левый Берег в товарищеском матче одержал победу над Харьковом

Поединок «Левый Берег» – «Харьков» завершился со счетом 2:1

02 августа 2026, 14:34 |
371
0
Левый Берег в товарищеском матче одержал победу над Харьковом
ФК Левый Берег
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В воскресенье, 2 августа, «Левый Берег» провел спарринг с «Харьковом». Поединок прошел на учебно-тренировочной базе киевского клуба.

Команды УПЛ начали новый сезон. Однако матч «Левого Берега» в первом туре с «Динамо» перенесли из-за участия команды Игоря Костюка в еврокубках. «Харьков» же провел свой стартовый матч в чемпионате, обыграв «Верес» со счетом 1:0.

Первый тайм поединка «Левого Берега» с «Харьковом» прошел без забитых мячей.

А вот после перерыва голы были. На 66-й минуте Назарий Воробчак вывел «Левый Берег» вперед.

«Харьков» ответил голом на 79-й минуте. Автором мяча стал Батон Забергджа. Однако команда Александра Рябоконя вырвала победу. Решающим стал гол Романа Гереша на 84-й минуте.

Товарищеский матч. УТК «Левый Берег». 2 августа

«Левый Берег» (Киев) – «Харьков» (Харьков) – 2:1

Голы: Воробчак, 66. Гереш, 84 – Забергджа, 79

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Левый Берег Харьков Назарий Воробчак Батон Забергджа Роман Гереш
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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