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ITF
03 августа 2026, 18:07 | Обновлено 03 августа 2026, 18:08
28
0

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 03-09.08

Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

03 августа 2026, 18:07 | Обновлено 03 августа 2026, 18:08
28
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 03-09.08
billiejeankingcup.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 3 до 9 августа.

W75 Оуренсе (Испания – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Исис ван ден Брук (Нидерланды, 4) – Полина Исакова (Украина) – 0:6, 6:3, 6:0
  • Даниэла Фельдмане (Латвия) – Алеся Рева (Украина, 14) – 3:6, 3:6

Второй круг

  • Рос Нейкамп (Нидерланды, 7) – Алеся Рева (Украина, 14) – 6:1, 6:1

W75 Лейпциг (Германия – грунт), Leipzig Open 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Лаура Сватикова (Словакия) – Анастасия Фирман (Украина, 11) – 1:6, 4:6
  • Рашида Макэйду (США, 7) – Кристина Почтовик (Украина) – 7:5, 6:0

Второй круг

  • Лайма Владсон (Узбекистан) – Анастасия Фирман (Украина, 11) – 6:3, 6:1

Парный разряд

Первый круг

  • Анастасия Фирман (Украина) и Изабелла Сербан (Италия) – Рашида Макэйду (США) и Сапфо Сакеллариди (Греция, 3) – ТВА

W75 Коксейде (Бельгия – грунт), Flanders Ladies Trophy Koksijde

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Астрид Фоон (Франция, 5) – Алина Несмиянович (Украина) – 6:2, 6:2

W35 Саутхэйвен (Миссисипи, США – хард), 2026 USTA Southaven Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анита Сагдиева (Украина, 7) – Эбигэйл Шуманн (США, уайлд-кард) – 03.08

W15 Хамеенлинна (Финландия – грунт), Vanajanlinna Ladies Tennis Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Елена Грекул (Украина, 4) – Дарья Лопатецкая (Украина, уайлд-кард) – 2:6 RET

Второй круг

  • Дарья Лопатецкая (Украина, уайлд-кард) – Леа Фойчик (Германия) – 04.08

Парный разряд

Первый круг

  • ТВА – Елена Грекул (Украина) и Андреа Роотс (Эстония, 2) – ТВА
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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