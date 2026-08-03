ITF03 августа 2026, 18:07 | Обновлено 03 августа 2026, 18:08
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Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 03-09.08
Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
03 августа 2026, 18:07 | Обновлено 03 августа 2026, 18:08
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 3 до 9 августа.
W75 Оуренсе (Испания – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Исис ван ден Брук (Нидерланды, 4) – Полина Исакова (Украина) – 0:6, 6:3, 6:0
- Даниэла Фельдмане (Латвия) – Алеся Рева (Украина, 14) – 3:6, 3:6
Второй круг
- Рос Нейкамп (Нидерланды, 7) – Алеся Рева (Украина, 14) – 6:1, 6:1
W75 Лейпциг (Германия – грунт), Leipzig Open 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Лаура Сватикова (Словакия) – Анастасия Фирман (Украина, 11) – 1:6, 4:6
- Рашида Макэйду (США, 7) – Кристина Почтовик (Украина) – 7:5, 6:0
Второй круг
- Лайма Владсон (Узбекистан) – Анастасия Фирман (Украина, 11) – 6:3, 6:1
Парный разряд
Первый круг
- Анастасия Фирман (Украина) и Изабелла Сербан (Италия) – Рашида Макэйду (США) и Сапфо Сакеллариди (Греция, 3) – ТВА
W75 Коксейде (Бельгия – грунт), Flanders Ladies Trophy Koksijde
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Астрид Фоон (Франция, 5) – Алина Несмиянович (Украина) – 6:2, 6:2
W35 Саутхэйвен (Миссисипи, США – хард), 2026 USTA Southaven Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анита Сагдиева (Украина, 7) – Эбигэйл Шуманн (США, уайлд-кард) – 03.08
W15 Хамеенлинна (Финландия – грунт), Vanajanlinna Ladies Tennis Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елена Грекул (Украина, 4) – Дарья Лопатецкая (Украина, уайлд-кард) – 2:6 RET
Второй круг
- Дарья Лопатецкая (Украина, уайлд-кард) – Леа Фойчик (Германия) – 04.08
Парный разряд
Первый круг
- ТВА – Елена Грекул (Украина) и Андреа Роотс (Эстония, 2) – ТВА
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