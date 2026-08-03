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ITF
03 августа 2026, 18:08 |
78
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 03–09.08

Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

03 августа 2026, 18:08 |
78
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 03–09.08
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 3 до 9 августа

М25 Саутхэйвен (Миссисипи, США – хард), 2026 USTA Southaven Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Назар Федорышын (Украина) – Эштон Эдесоро (США, 14) – 03.08, 17:00
  • Роберто Феррер (США, 8) – Константин Звягинцев (Украина) – 03.08

М15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Джеймс Пиккарт (Нидерланды) – Григорий Картавенко (Украина) – 6:3, 0:6, 4:10
  • Павел Боднарчук (Украина) – Максимилиан Борисов (Болгария, 14) – 2:6, 2:6
  • Финниан Балт (Великобритания) – Дмитрий Втерковский (Украина) – 3:6, 0:6

Второй круг

  • Григорий Картавенко (Украина) – Франко Васкес (Аргентина, 15) – 2:6, 4:6
  • Дмитрий Втерковский (Украина) – Марко Кнежевич (Нидерланды, 13) – 6:4, 6:2

Третий круг

  • Леонардо Каттанео (Италия, 7) – Дмитрий Втерковский (Украина) – ТВА

М15 Попрад (Словакия – грунт), ITF WTT M15 "Poprad-Tatry Open 2026"

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Оливер Пивник (Словакия) – Андрей Порицкий (Украина, 11) – 3:6, 3:6
  • Адам Соке (Венгрия, 8) – Артем Джурджа (Украина, уайлд-кард) – 3:6, 4:6

Второй круг

  • Давид Баконьи (Венгрия, 4) – Андрей Порицкий (Украина, 11) – 6:0, 6:2
  • Артем Джурджа (Украина, уайлд-кард) – Макс Фрохлих (Чехия, 16) – 4:6, 3:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • Георгий Шилов (Украина) – Нико Хипфль (Австрия, 6) – ТВА
  • Никита Маштаков (Украина, 3) – Себастьян Сек (США) – ТВА

М15 Астана (Казахстан – хард), M15 Astana Asu Open 2

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 3) – Фабио Гут (Германия) – 6:1, 6:1

Третий круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 3) – Сергей Петров (13) – 04.08

М15 Куртя де Арджеш (Румыния – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Антон Марченко (Украина) – Александер Джаммариэлло (Италия) – 6:3, 6:2
  • Михаил Ковалев (Украина) – Кабир Капаси (США) – 1:6, 3:6
  • Михня Преда (Румыния, уайлд-кард) – Артем Худа (Украина) – 6:4, 1:6, 2:10

Второй круг

  • Вито Делль'Эльба (Италия, 2) – Антон Марченко (Украина) – ТВА
  • Федерико Валле (Италия, 5) – Артем Худа (Украина) – 6:2, 7:6 (7:0)

М15 Бельско Бяла (Польша – грунт), BKT Advantage Cup

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Якуб Солярски (Польша) – Иван Олийнык (Украина, уайлд-кард) – 6:1, 3:6, 10:4

Одиночный разряд

Первый круг

  • Владислав Орлов (Украина, 1) – Якуб Кусы (Чехия) – ТВА
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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Що за рахіт на молодь .не можуть бля квал ніхто пройти .одні отброси чим федерація займає ться
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