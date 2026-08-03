ITF03 августа 2026, 18:08 |
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 03–09.08
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 3 до 9 августа
М25 Саутхэйвен (Миссисипи, США – хард), 2026 USTA Southaven Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Назар Федорышын (Украина) – Эштон Эдесоро (США, 14) – 03.08, 17:00
- Роберто Феррер (США, 8) – Константин Звягинцев (Украина) – 03.08
М15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Джеймс Пиккарт (Нидерланды) – Григорий Картавенко (Украина) – 6:3, 0:6, 4:10
- Павел Боднарчук (Украина) – Максимилиан Борисов (Болгария, 14) – 2:6, 2:6
- Финниан Балт (Великобритания) – Дмитрий Втерковский (Украина) – 3:6, 0:6
Второй круг
- Григорий Картавенко (Украина) – Франко Васкес (Аргентина, 15) – 2:6, 4:6
- Дмитрий Втерковский (Украина) – Марко Кнежевич (Нидерланды, 13) – 6:4, 6:2
Третий круг
- Леонардо Каттанео (Италия, 7) – Дмитрий Втерковский (Украина) – ТВА
М15 Попрад (Словакия – грунт), ITF WTT M15 "Poprad-Tatry Open 2026"
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Оливер Пивник (Словакия) – Андрей Порицкий (Украина, 11) – 3:6, 3:6
- Адам Соке (Венгрия, 8) – Артем Джурджа (Украина, уайлд-кард) – 3:6, 4:6
Второй круг
- Давид Баконьи (Венгрия, 4) – Андрей Порицкий (Украина, 11) – 6:0, 6:2
- Артем Джурджа (Украина, уайлд-кард) – Макс Фрохлих (Чехия, 16) – 4:6, 3:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Георгий Шилов (Украина) – Нико Хипфль (Австрия, 6) – ТВА
- Никита Маштаков (Украина, 3) – Себастьян Сек (США) – ТВА
М15 Астана (Казахстан – хард), M15 Astana Asu Open 2
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Владимир Якубенко (Украина, 3) – Фабио Гут (Германия) – 6:1, 6:1
Третий круг
- Владимир Якубенко (Украина, 3) – Сергей Петров (13) – 04.08
М15 Куртя де Арджеш (Румыния – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Антон Марченко (Украина) – Александер Джаммариэлло (Италия) – 6:3, 6:2
- Михаил Ковалев (Украина) – Кабир Капаси (США) – 1:6, 3:6
- Михня Преда (Румыния, уайлд-кард) – Артем Худа (Украина) – 6:4, 1:6, 2:10
Второй круг
- Вито Делль'Эльба (Италия, 2) – Антон Марченко (Украина) – ТВА
- Федерико Валле (Италия, 5) – Артем Худа (Украина) – 6:2, 7:6 (7:0)
М15 Бельско Бяла (Польша – грунт), BKT Advantage Cup
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Якуб Солярски (Польша) – Иван Олийнык (Украина, уайлд-кард) – 6:1, 3:6, 10:4
Одиночный разряд
Первый круг
- Владислав Орлов (Украина, 1) – Якуб Кусы (Чехия) – ТВА
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Комментарии 1
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Що за рахіт на молодь .не можуть бля квал ніхто пройти .одні отброси чим федерація займає ться
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