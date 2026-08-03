Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 03–09.08

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 3 до 9 августа

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