Украина. Премьер лига03 августа 2026, 15:31 | Обновлено 03 августа 2026, 15:48
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Буковина – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
03 августа 2026, 15:31 | Обновлено 03 августа 2026, 15:48
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Буковина – ЛНЗ
1-й тур чемпионата Украины продолжится матчем амбициозного новичка Буковины против ЛНЗ, который уже успел вылететь из еврокубков в текущем сезоне.
Начало – в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 1-й тур
Буковина – ЛНЗ
Голы:
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