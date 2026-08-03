1-й тур чемпионата Украины продолжится матчем амбициозного новичка Буковины против ЛНЗ, который уже успел вылететь из еврокубков в текущем сезоне.

Начало – в 15:30.

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В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 1-й тур

Буковина – ЛНЗ

Голы: