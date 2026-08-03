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Премьер-лига
Буковина
03.08.2026 15:30 – 82 0 : 0
ЛНЗ
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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 15:31 | Обновлено 03 августа 2026, 15:48
468
0

Буковина – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

03 августа 2026, 15:31 | Обновлено 03 августа 2026, 15:48
468
0
Буковина – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Буковина
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1-й тур чемпионата Украины продолжится матчем амбициозного новичка Буковины против ЛНЗ, который уже успел вылететь из еврокубков в текущем сезоне.

Начало – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 1-й тур

Буковина – ЛНЗ
Голы:

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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