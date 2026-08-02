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Буковина
03.08.2026 15:30 - : -
ЛНЗ
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Чемпионат Украины
02 августа 2026, 20:31 | Обновлено 02 августа 2026, 20:40
118
0

Буковина – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины по футболу

02 августа 2026, 20:31 | Обновлено 02 августа 2026, 20:40
118
0
Буковина – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина
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3 августа продолжится 1-й тур нового сезона Украинской Премьер-лиги 2026/27 – состоится встреча между Буковиной и ЛНЗ.

Начало – в 15:30.

Буковина является новичком УПЛ после выхода из Первой лиги, а ЛНЗ уже открыл сезон, однако успел попрощаться с еврокубками.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игру покажет канал УПЛ-ТВ.

Буковина – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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