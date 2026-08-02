Чемпионат Украины02 августа 2026, 20:31 | Обновлено 02 августа 2026, 20:40
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Буковина – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины по футболу
02 августа 2026, 20:31 | Обновлено 02 августа 2026, 20:40
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3 августа продолжится 1-й тур нового сезона Украинской Премьер-лиги 2026/27 – состоится встреча между Буковиной и ЛНЗ.
Начало – в 15:30.
Буковина является новичком УПЛ после выхода из Первой лиги, а ЛНЗ уже открыл сезон, однако успел попрощаться с еврокубками.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игру покажет канал УПЛ-ТВ.
Буковина – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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