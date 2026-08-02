3 августа продолжится 1-й тур нового сезона Украинской Премьер-лиги 2026/27 – состоится встреча между Буковиной и ЛНЗ.

Начало – в 15:30.

Буковина является новичком УПЛ после выхода из Первой лиги, а ЛНЗ уже открыл сезон, однако успел попрощаться с еврокубками.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игру покажет канал УПЛ-ТВ.

Буковина – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция