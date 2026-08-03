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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 08:28 | Обновлено 03 августа 2026, 08:51
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Буковина – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Чемпион Первой лиги попытается удивить серебряного призера УПЛ

03 августа 2026, 08:28 | Обновлено 03 августа 2026, 08:51
260
0
Буковина – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК ЛНЗ
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В первом туре украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2026-2027 годов встретятся «Буковина» и ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на стадионе Украина, игра начнется в 15:30.

Буковина

Команда Сергея Шищенко имеет полное право гордиться cобой, поскольку «Буковина» в прошлом сезоне произвела настоящий фурор, досрочно добыв золотые медали Первой лиги. Более того, черновчане проиграли лишь один раз в течение сезона, и дошли еще до полуфинала Кубка Украины.

Во время летнего антракта, «Буковина» не испытала существенных изменений, хотя команду покинули Кирилл Прокопчук, Родион Плакса, Даниил Гончарук, Ян Морговский и Василий Гамкан.

Вместо них к команде присоединились Максим Задерака из «Кривбасса», Владислав Приймак из «Оболони», были арендованы два футболиста ЛНЗ Илья Путря и Вячеслав Танковский, и пополнили состав легионеры Михаэль Клепач из Хорватии и нигериец Эдвин Одинака.

Сложно сказать, какое место займут подопечные Шищенко, но учитывая их амбиции, хорошую атмосферу в коллективе и достаточно конкурентоспособный состав, вполне возможно «Буковина» имеет все шансы завершить сезон в первой десятке турнирной таблицы.

ЛНЗ

ЛНЗ также прошел тернистый путь, выиграл серебряные медали УПЛ, и получили возможность представлять Украину в Лиге конференций. Хотя у черкасцев были все шансы побороться за золото, поскольку после первого круга «фиолетовые» как раз зимовали первыми.

В летнее межсезонье ЛНЗ особо не сталкивался с серьезной ротацией кадров (за исключением того, что команду покинули Танковский и Путря).

При этом команда при этом усилилась тремя футболистами «Руха» (Таллес, Виталий Роман и Андрей Китела), и подписала одного из лидеров «Александрии» Теди Цару. К тому же «фиолетовые» оформили трансфер Коди Дэвида из словацкого «Тренчина».

Что касается участия в еврокубках, то команда Пономарева наткнулась на «Гент», и по итогам двух матчей сумела потрепать нервы своему более опытному сопернику, но во время серии пенальти фортуна сыграла за бельгийцев, и ЛНЗ не сумел пройти в следующий раунд квалификации.

Поэтому сейчас черкасский клуб попытается доказать всем любителям футбола, что второе место в прошлом сезоне не было случайным, и ЛНЗ готов к высоким турнирным задачам.

Статистика матчей

Между собой команды на официальном уровне сыграли только одну игру в рамках четвертьфинала Кубка Украины. В основное время команды не определили победителя (0:0), а в серии пенальти черновицкий клуб обыграл команду Пономарева и прошел дальше.

Прогноз на противостояние

Здесь сложно предсказать, кто выиграет данный поединок, ведь «Буковина» захочет порадовать собственную публику дебютной победой в элите, а ЛНЗ – реабилитироваться за досадный вылет из еврокубков. Как по мне, оба коллектива вполне бы устроила ничья.

Ориентировочные составы:

«Буковина»: Пеньков, Стасюк, Приймак, Безуглый, Путря, Витенчук, Дахновский, Груша, Задерака, Бойчук, Кожушко

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаев, Горин, Муравский, Пасич, Дидык, Кузык, Рябов, Таллес, Цара, Ассинор

Прогноз Sport.ua
Буковина
3 августа 2026 -
15:30
ЛНЗ
Ничья 3.35 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы Сергей Шищенко Виталий Пономарев прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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