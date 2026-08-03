Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Буковина» – ЛНЗ – 0:0

«Буковина»: Пеньков – Стасюк, Безуглый, Карась, Бусько – Клепач, Витенчук, Задерака – Ильин, Кожушко, Подлепенец.

Запасные: Мацюк, Каневцев, Войтиховский, Бабак, Эдвин, Груша, Романец, Газаян, Матяш.

ЛНЗ: Паламарчук – Кузык, Драмбаев, Муравский, Горин, Г. Пасич – Таллес, Рябов, Якубу – Цара, Дэвид.

Запасные: Ледвой, Самойленко, Роман, Кителло, Смотрицкий, Твердохлеб, Пастух, Доник, Микитишин, Кравчук, Ассинор, Беннетт.

Арбитр: Максим Козиряцкий (Запорожье).

Стадион: «Украина» (Львов).

В понедельник, 3-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черновицкая «Буковина» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:30.

Команда из Черновцов вновь будет играть в «элитном» дивизионе, но, пока что, не на домашнем стадионе. Однако проект у Сергея Шищенко очень перспективный, и уже в первом матче против до недавних пор участника еврокубковой квалификации будет возможность это доказать. А коллектив Виталия Пономарева, на фоне овертаймов в Генте, продемонстрирует нам, как физически готовился к более долгому международному пути. Если готовился, конечно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Буковина» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.