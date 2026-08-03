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Премьер-лига
Буковина
03.08.2026 15:30 – 9 0 : 0
ЛНЗ
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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 15:27 | Обновлено 03 августа 2026, 15:46
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Буковина – ЛНЗ. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2026, 15:27 | Обновлено 03 августа 2026, 15:46
738
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Буковина – ЛНЗ. Текстовая трансляция. LIVE
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Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Буковина» – ЛНЗ – 0:0

«Буковина»: Пеньков – Стасюк, Безуглый, Карась, Бусько – Клепач, Витенчук, Задерака – Ильин, Кожушко, Подлепенец.

Запасные: Мацюк, Каневцев, Войтиховский, Бабак, Эдвин, Груша, Романец, Газаян, Матяш.

ЛНЗ: Паламарчук – Кузык, Драмбаев, Муравский, Горин, Г. Пасич – Таллес, Рябов, Якубу – Цара, Дэвид.

Запасные: Ледвой, Самойленко, Роман, Кителло, Смотрицкий, Твердохлеб, Пастух, Доник, Микитишин, Кравчук, Ассинор, Беннетт.

Арбитр: Максим Козиряцкий (Запорожье).

Стадион: «Украина» (Львов).

В понедельник, 3-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черновицкая «Буковина» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:30.

Команда из Черновцов вновь будет играть в «элитном» дивизионе, но, пока что, не на домашнем стадионе. Однако проект у Сергея Шищенко очень перспективный, и уже в первом матче против до недавних пор участника еврокубковой квалификации будет возможность это доказать. А коллектив Виталия Пономарева, на фоне овертаймов в Генте, продемонстрирует нам, как физически готовился к более долгому международному пути. Если готовился, конечно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Буковина» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Буковина
3 августа 2026 -
15:30
ЛНЗ
Ничья 3.35 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Буковина - ЛНЗ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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