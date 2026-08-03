3 августа проходит матч 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.

Вторая лига. 3 августа 2026

12:00. Атлет Киев – Ребел Киев

Атлет Киев – Ребел Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Нива-2 Тернополь 1 1 0 0 3 - 2 09.08.26 03:00 Нива-2 Тернополь - Днестр Залещики 02.08.26 Вильховцы 2:3 Нива-2 Тернополь 3 2 Брацлав 1 1 0 0 3 - 2 09.08.26 03:00 Вильховцы - Брацлав 01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье 3 3 Нива Винница 1 1 0 0 2 - 1 08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница 01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов 3 4 Днестр Залещики 1 0 1 0 3 - 3 09.08.26 03:00 Нива-2 Тернополь - Днестр Залещики 02.08.26 Диназ 3:3 Днестр Залещики 1 5 Диназ 1 0 1 0 3 - 3 08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ 02.08.26 Диназ 3:3 Днестр Залещики 1 6 Скала 1911 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ 0 7 Подолье 1 0 0 1 2 - 3 08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница 01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье 0 8 Вильховцы 1 0 0 1 2 - 3 09.08.26 03:00 Вильховцы - Брацлав 02.08.26 Вильховцы 2:3 Нива-2 Тернополь 0 9 Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 15.08.26 03:00 Диназ - Рух Львов 01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов 0 Полная таблица