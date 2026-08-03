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Вторая лига
Атлет
03.08.2026 12:00 – 35 0 : 1
Ребел Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
03 августа 2026, 12:00 | Обновлено 03 августа 2026, 12:04
121
0

Атлет Киев – Ребел Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 августа видеотрансляцию матчей 1-го тура Второй лиги

03 августа 2026, 12:00 | Обновлено 03 августа 2026, 12:04
121
0
Атлет Киев – Ребел Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Атлет Киев
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3 августа проходит матч 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.

Вторая лига. 3 августа 2026

  • 12:00. Атлет Киев – Ребел Киев

Атлет Киев – Ребел Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Нива-2 Тернополь 1 1 0 0 3 - 2 09.08.26 03:00 Нива-2 Тернополь - Днестр Залещики02.08.26 Вильховцы 2:3 Нива-2 Тернополь 3
2 Брацлав 1 1 0 0 3 - 2 09.08.26 03:00 Вильховцы - Брацлав01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье 3
3 Нива Винница 1 1 0 0 2 - 1 08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов 3
4 Днестр Залещики 1 0 1 0 3 - 3 09.08.26 03:00 Нива-2 Тернополь - Днестр Залещики02.08.26 Диназ 3:3 Днестр Залещики 1
5 Диназ 1 0 1 0 3 - 3 08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ02.08.26 Диназ 3:3 Днестр Залещики 1
6 Скала 1911 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ 0
7 Подолье 1 0 0 1 2 - 3 08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье 0
8 Вильховцы 1 0 0 1 2 - 3 09.08.26 03:00 Вильховцы - Брацлав02.08.26 Вильховцы 2:3 Нива-2 Тернополь 0
9 Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 15.08.26 03:00 Диназ - Рух Львов01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов 0
Полная таблица
Группа B Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия-2 1 1 0 0 1 - 0 09.08.26 03:00 Александрия-2 - Металлург Зп31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2 3
2 Пенуэл 1 1 0 0 1 - 0 08.08.26 03:00 Пенуэл - Полтава-201.08.26 Карбон 0:1 Пенуэл 3
3 Металлург Зп 1 0 1 0 0 - 0 09.08.26 03:00 Александрия-2 - Металлург Зп02.08.26 Полтава-2 0:0 Металлург Зп 1
4 Полтава-2 1 0 1 0 0 - 0 08.08.26 03:00 Пенуэл - Полтава-202.08.26 Полтава-2 0:0 Металлург Зп 1
5 Ребел 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 12:00 Атлет - Ребел 0
6 Авангард Лозовая 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая 0
7 Атлет 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 12:00 Атлет - Ребел 0
8 Тростянец 1 0 0 1 0 - 1 08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2 0
9 Карбон 1 0 0 1 0 - 1 09.08.26 03:00 Ребел - Карбон01.08.26 Карбон 0:1 Пенуэл 0
Полная таблица

События матча

4’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ребел Киев.
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Атлет Киев Ребел Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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