03.08.2026 12:00 – 35’ 0 : 1
Украина. Вторая лига03 августа 2026, 12:00 | Обновлено 03 августа 2026, 12:04
121
0
Атлет Киев – Ребел Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 августа видеотрансляцию матчей 1-го тура Второй лиги
03 августа 2026, 12:00 | Обновлено 03 августа 2026, 12:04
121
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Полная таблица
Полная таблица
3 августа проходит матч 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.
Вторая лига. 3 августа 2026
- 12:00. Атлет Киев – Ребел Киев
Атлет Киев – Ребел Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Нива-2 Тернополь
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|09.08.26 03:00 Нива-2 Тернополь - Днестр Залещики02.08.26 Вильховцы 2:3 Нива-2 Тернополь
|3
|2
|Брацлав
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|09.08.26 03:00 Вильховцы - Брацлав01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье
|3
|3
|Нива Винница
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов
|3
|4
|Днестр Залещики
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|09.08.26 03:00 Нива-2 Тернополь - Днестр Залещики02.08.26 Диназ 3:3 Днестр Залещики
|1
|5
|Диназ
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ02.08.26 Диназ 3:3 Днестр Залещики
|1
|6
|Скала 1911
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|08.08.26 03:00 Скала 1911 - Диназ
|0
|7
|Подолье
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|08.08.26 03:00 Подолье - Нива Винница01.08.26 Брацлав 3:2 Подолье
|0
|8
|Вильховцы
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|09.08.26 03:00 Вильховцы - Брацлав02.08.26 Вильховцы 2:3 Нива-2 Тернополь
|0
|9
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|15.08.26 03:00 Диназ - Рух Львов01.08.26 Нива Винница 2:1 Рух Львов
|0
|Группа B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия-2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|09.08.26 03:00 Александрия-2 - Металлург Зп31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2
|3
|2
|Пенуэл
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|08.08.26 03:00 Пенуэл - Полтава-201.08.26 Карбон 0:1 Пенуэл
|3
|3
|Металлург Зп
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|09.08.26 03:00 Александрия-2 - Металлург Зп02.08.26 Полтава-2 0:0 Металлург Зп
|1
|4
|Полтава-2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|08.08.26 03:00 Пенуэл - Полтава-202.08.26 Полтава-2 0:0 Металлург Зп
|1
|5
|Ребел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.26 12:00 Атлет - Ребел
|0
|6
|Авангард Лозовая
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая
|0
|7
|Атлет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.26 12:00 Атлет - Ребел
|0
|8
|Тростянец
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|08.08.26 03:00 Тростянец - Авангард Лозовая31.07.26 Тростянец 0:1 Александрия-2
|0
|9
|Карбон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|09.08.26 03:00 Ребел - Карбон01.08.26 Карбон 0:1 Пенуэл
|0
События матча
4’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ребел Киев.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 августа 2026, 00:44 1
Эй-Джей поместил украинца на первую строчку
Футбол | 03 августа 2026, 10:41 7
Ужасное начало сезона для тренера
Футбол | 03.08.2026, 09:28
Футбол | 03.08.2026, 12:07
Бокс | 03.08.2026, 05:32
Комментарии 0
Популярные новости
02.08.2026, 07:02
01.08.2026, 21:08 3
01.08.2026, 19:34 3
02.08.2026, 17:35 5
02.08.2026, 09:12 62
02.08.2026, 07:44 11
02.08.2026, 09:50 77
02.08.2026, 08:32 4