Вторая лига. В киевском дерби Ребел обыграл Атлет

В понедельник, 3 августа, в заключительном поединке 1-го тура Второй лиги встретились две киевские команды. «Атлет» принимал «Ребел».

«Ребел» открыл счет уже на четвертой минуте поединка. Глеб Гарбар ударом с острого угла прошил голкипера «Атлета».

Вскоре прозвучал сигнал воздушной тревоги. Пауза была недолгой, и команды смогли продолжить матч.

«Атлет» отыгрался в конце первого тайма. На 45-й минуте отличился Никита Мовчан.

Хозяева поля вышли вперед на 62-й минуте. После подачи углового с правого фланга Евгений Даниленко отправил мяч в сетку. Однако уже через две минуты Богдан Андрухив сравнял счет.

На 84-й минуте «Ребел» забил третий мяч. Автором победного гола стал Алексей Гришко.

Вторая лига. 1-й тур. 3 августа

«Атлет» (Киев) – «Ребел» (Киев) – 2:3

Голы: Мовчан, 45, Даниленко, 62 – Гарбар, 4, Андрухив, 64, Гришко, 84

Видеозапись матча