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Вторая лига
Атлет
03.08.2026 12:00 – FT 2 : 3
Ребел Киев
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Украина. Вторая лига
03 августа 2026, 14:14 |
77
0

Вторая лига. В киевском дерби Ребел обыграл Атлет

Поединок «Атлет» – «Ребел» завершился со счетом 2:3

03 августа 2026, 14:14 |
77
0
Вторая лига. В киевском дерби Ребел обыграл Атлет
ФК Ребел
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В понедельник, 3 августа, в заключительном поединке 1-го тура Второй лиги встретились две киевские команды. «Атлет» принимал «Ребел».

«Ребел» открыл счет уже на четвертой минуте поединка. Глеб Гарбар ударом с острого угла прошил голкипера «Атлета».

Вскоре прозвучал сигнал воздушной тревоги. Пауза была недолгой, и команды смогли продолжить матч.

«Атлет» отыгрался в конце первого тайма. На 45-й минуте отличился Никита Мовчан.

Хозяева поля вышли вперед на 62-й минуте. После подачи углового с правого фланга Евгений Даниленко отправил мяч в сетку. Однако уже через две минуты Богдан Андрухив сравнял счет.

На 84-й минуте «Ребел» забил третий мяч. Автором победного гола стал Алексей Гришко.

Вторая лига. 1-й тур. 3 августа

«Атлет» (Киев) – «Ребел» (Киев) – 2:3

Голы: Мовчан, 45, Даниленко, 62 – Гарбар, 4, Андрухив, 64, Гришко, 84

Видеозапись матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ребел Киев.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Андрухов (Ребел Киев).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Даниленко (Атлет).
47’
I. Shpachenko (Атлет) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Мовчан (Атлет).
4’
ГОЛ ! Мяч забил H. Harbar (Ребел Киев).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ребел Киев Атлет Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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