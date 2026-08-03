Вторая лига. В киевском дерби Ребел обыграл Атлет
Поединок «Атлет» – «Ребел» завершился со счетом 2:3
В понедельник, 3 августа, в заключительном поединке 1-го тура Второй лиги встретились две киевские команды. «Атлет» принимал «Ребел».
«Ребел» открыл счет уже на четвертой минуте поединка. Глеб Гарбар ударом с острого угла прошил голкипера «Атлета».
Вскоре прозвучал сигнал воздушной тревоги. Пауза была недолгой, и команды смогли продолжить матч.
«Атлет» отыгрался в конце первого тайма. На 45-й минуте отличился Никита Мовчан.
Хозяева поля вышли вперед на 62-й минуте. После подачи углового с правого фланга Евгений Даниленко отправил мяч в сетку. Однако уже через две минуты Богдан Андрухив сравнял счет.
На 84-й минуте «Ребел» забил третий мяч. Автором победного гола стал Алексей Гришко.
Вторая лига. 1-й тур. 3 августа
«Атлет» (Киев) – «Ребел» (Киев) – 2:3
Голы: Мовчан, 45, Даниленко, 62 – Гарбар, 4, Андрухив, 64, Гришко, 84
Видеозапись матча
События матча
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