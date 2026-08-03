3 августа проходит матч 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

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Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур. 3 августа 2026

11:00. Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир

Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица