Украина. Первая лига03 августа 2026, 12:23 | Обновлено 03 августа 2026, 12:37
31
0
Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Первой лиги
03 августа 2026, 12:23 | Обновлено 03 августа 2026, 12:37
31
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Полная таблица
3 августа проходит матч 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 2-й тур. 3 августа 2026
- 11:00. Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир
Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Виктория
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|08.08.26 03:00 Локомотив Киев - Виктория02.08.26 Виктория 2:0 Колос-2 Ковалевка24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория
|6
|2
|Полтава
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|09.08.26 03:00 Феникс-Мариуполь - Полтава01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава
|4
|3
|Куликов-Белка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|08.08.26 03:00 Куликов-Белка - Прикарпатье01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист
|4
|4
|Металлист
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|09.08.26 03:00 Полесье-2 - Металлист01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист
|3
|5
|Агробизнес
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|08.08.26 03:00 Колос-2 Ковалевка - Агробизнес31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава
|3
|6
|Колос-2 Ковалевка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|08.08.26 03:00 Колос-2 Ковалевка - Агробизнес02.08.26 Виктория 2:0 Колос-2 Ковалевка26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье
|3
|7
|Александрия
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|08.08.26 03:00 Александрия - Ингулец31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь
|2
|8
|ЮКСА
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|07.08.26 03:00 ЮКСА - Нива Тернополь31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия25.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА
|2
|9
|Локомотив Киев
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|08.08.26 03:00 Локомотив Киев - Виктория02.08.26 Прикарпатье 2:2 Локомотив Киев25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов
|2
|10
|Нива Тернополь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|07.08.26 03:00 ЮКСА - Нива Тернополь01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь
|2
|11
|Чернигов
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|09.08.26 03:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов
|2
|12
|Ингулец
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|03.08.26 13:00 Ингулец - Полесье-226.07.26 Пробой 2:2 Ингулец
|1
|13
|Пробой
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|09.08.26 03:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Пробой 2:2 Ингулец
|1
|14
|Полесье-2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|03.08.26 13:00 Ингулец - Полесье-225.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА
|1
|15
|Прикарпатье
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|08.08.26 03:00 Куликов-Белка - Прикарпатье02.08.26 Прикарпатье 2:2 Локомотив Киев26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье
|1
|16
|Феникс-Мариуполь
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|09.08.26 03:00 Феникс-Мариуполь - Полтава31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория
|0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2026, 11:58 0
Нуну Паралвас оценил ситуацию Георгия Судакова
Футбол | 03 августа 2026, 07:32 7
Футболист настроен завоевать место в составе «Челси»
Бокс | 03.08.2026, 02:02
Футбол | 03.08.2026, 07:17
Футбол | 03.08.2026, 09:59
Комментарии 0
Популярные новости
01.08.2026, 21:08 3
01.08.2026, 08:32 17
02.08.2026, 09:12 62
02.08.2026, 08:32 4
01.08.2026, 08:57 20
02.08.2026, 17:35 5
03.08.2026, 05:32
01.08.2026, 18:33 5