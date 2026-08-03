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  4. Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Ингулец
03.08.2026 13:00 - : -
Полесье-2
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Украина. Первая лига
03 августа 2026, 12:23 | Обновлено 03 августа 2026, 12:37
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Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Первой лиги

03 августа 2026, 12:23 | Обновлено 03 августа 2026, 12:37
31
0
Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлург Запорожье
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3 августа проходит матч 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур. 3 августа 2026

  • 11:00. Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир

Ингулец Петрово – Полесье-2 Житомир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Виктория 2 2 0 0 3 - 0 08.08.26 03:00 Локомотив Киев - Виктория02.08.26 Виктория 2:0 Колос-2 Ковалевка24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория 6
2 Полтава 2 1 1 0 4 - 1 09.08.26 03:00 Феникс-Мариуполь - Полтава01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава 4
3 Куликов-Белка 2 1 1 0 3 - 2 08.08.26 03:00 Куликов-Белка - Прикарпатье01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист 4
4 Металлист 2 1 0 1 4 - 3 09.08.26 03:00 Полесье-2 - Металлист01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист 3
5 Агробизнес 2 1 0 1 2 - 3 08.08.26 03:00 Колос-2 Ковалевка - Агробизнес31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава 3
6 Колос-2 Ковалевка 2 1 0 1 1 - 2 08.08.26 03:00 Колос-2 Ковалевка - Агробизнес02.08.26 Виктория 2:0 Колос-2 Ковалевка26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье 3
7 Александрия 2 0 2 0 5 - 5 08.08.26 03:00 Александрия - Ингулец31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь 2
8 ЮКСА 2 0 2 0 6 - 6 07.08.26 03:00 ЮКСА - Нива Тернополь31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия25.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА 2
9 Локомотив Киев 2 0 2 0 3 - 3 08.08.26 03:00 Локомотив Киев - Виктория02.08.26 Прикарпатье 2:2 Локомотив Киев25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов 2
10 Нива Тернополь 2 0 2 0 2 - 2 07.08.26 03:00 ЮКСА - Нива Тернополь01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь 2
11 Чернигов 2 0 2 0 2 - 2 09.08.26 03:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов 2
12 Ингулец 1 0 1 0 2 - 2 03.08.26 13:00 Ингулец - Полесье-226.07.26 Пробой 2:2 Ингулец 1
13 Пробой 2 0 1 1 3 - 5 09.08.26 03:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Пробой 2:2 Ингулец 1
14 Полесье-2 1 0 1 0 2 - 2 03.08.26 13:00 Ингулец - Полесье-225.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА 1
15 Прикарпатье 2 0 1 1 2 - 3 08.08.26 03:00 Куликов-Белка - Прикарпатье02.08.26 Прикарпатье 2:2 Локомотив Киев26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье 1
16 Феникс-Мариуполь 2 0 0 2 0 - 3 09.08.26 03:00 Феникс-Мариуполь - Полтава31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория 0
Полная таблица

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Ингулец Петрово Полесье-2 Житомир
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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