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Первая лига
Ингулец
03.08.2026 13:00 – FT 2 : 1
Полесье-2
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Украина. Первая лига
03 августа 2026, 15:21 | Обновлено 03 августа 2026, 15:25
81
0

Дожали соперника. Ингулец вырвал победу в матче с Полесьем-2

Поединок «Ингулец» – «Полесье-2» завершился со счетом 2:1

03 августа 2026, 15:21 | Обновлено 03 августа 2026, 15:25
81
0
Дожали соперника. Ингулец вырвал победу в матче с Полесьем-2
ФК Ингулец
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В понедельник, 3 августа, состоялся заключительный поединок 2-го тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал житомирское «Полесье-2».

Хозяева поля открыли счет уже на 3-й минуте. После вбрасывания аута прямо в штрафную Александр Евтушенко отправил мяч в ворота «Полесья-2».

Гости сравняли счет перед перерывом. Алексей Авраменко добил мяч, отскочивший от каркаса ворот.

За 9 минут до конца основного времени матча арбитр назначил пенальти в ворота «Ингульца». Ярослав Караман попал в перекладину, а затем добил мяч в сетку. Но по правилам он не мог этого делать, так что счет не изменился.

«Ингулец» старался вырвать победу. Команда пошла в атаку всеми силами, и на последних секундах матча Дмитрий Бесклейный забил победный гол.

Первая лига. 2-й тур. Петрово. 3 августа

«Ингулец» (Петрово) – «Полесье-2» (Житомир) – 2:1

Голы: Евтушенко, 3, Бесклейный, 90+4 – Авраменко, 45

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Янович (Ингулец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Авраменко (Полесье-2).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Евтушенко (Ингулец).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Петрово Полесье-2 Житомир Александр Евтушенко Алексей Авраменко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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