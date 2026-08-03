Дожали соперника. Ингулец вырвал победу в матче с Полесьем-2

В понедельник, 3 августа, состоялся заключительный поединок 2-го тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал житомирское «Полесье-2».

Хозяева поля открыли счет уже на 3-й минуте. После вбрасывания аута прямо в штрафную Александр Евтушенко отправил мяч в ворота «Полесья-2».

Гости сравняли счет перед перерывом. Алексей Авраменко добил мяч, отскочивший от каркаса ворот.

За 9 минут до конца основного времени матча арбитр назначил пенальти в ворота «Ингульца». Ярослав Караман попал в перекладину, а затем добил мяч в сетку. Но по правилам он не мог этого делать, так что счет не изменился.

«Ингулец» старался вырвать победу. Команда пошла в атаку всеми силами, и на последних секундах матча Дмитрий Бесклейный забил победный гол.

Первая лига. 2-й тур. Петрово. 3 августа

«Ингулец» (Петрово) – «Полесье-2» (Житомир) – 2:1

Голы: Евтушенко, 3, Бесклейный, 90+4 – Авраменко, 45

Видеозапись матча