В понедельник, 3 августа, состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Полесием-2». По киевскому времени игра начнется в 13:00.



Ингулец



Предыдущий сезон для коллектива Василия Кобина прошел не лучшим образом, особенно его вторая часть. За 30 поединков Первой лиги «Ингульцу» удалось набрать 46 баллов, благодаря которым он занял 5-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 и зоны переходных игр составляло 7 очков.



В Кубке Украины команда завершила выступления на стадии 1/4 финала, проиграв «Динамо» Киев со счетом 2:0. Текущий сезон Первой лиги «Ингулец» начал с ничьей 2:2 против «Пробоя».



Полесье-2



В предыдущем сезоне Второй лиги Украины дубль житомирского «Полесья» смог получить 63 балла за 30 игр и занять 2-е место собственной группы, уступив лишь «Куликову-Белке». В игре за 3 место коллектив с минимальным счетом переиграл «Колос-2» и должен был участвовать в переходных играх за повышение, однако они не состоялись из-за снятия «Воркслы».



Дебютный для себя сезон Первой лиги Украины житомиряне начали с результативной ничьей со счетом 2:2 против «ЮКСА».



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Прогноз



Первые матчи коллективов в этом сезоне были достаточно результативными, поэтому я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.69.

Прогноз Sport.ua Ингулец Полесье-2 Тотал больше 2 1.69 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.