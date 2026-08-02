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Ингулец
03.08.2026 13:00 - : -
Полесье-2
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Украина. Первая лига
02 августа 2026, 23:53 | Обновлено 02 августа 2026, 23:58
8
0

Ингулец – Полесье-2. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 3 августа в 13:00 по Киеву

02 августа 2026, 23:53 | Обновлено 02 августа 2026, 23:58
8
0
Ингулец – Полесье-2. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Ингулец
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В понедельник, 3 августа, состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Полесием-2». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Ингулец

Предыдущий сезон для коллектива Василия Кобина прошел не лучшим образом, особенно его вторая часть. За 30 поединков Первой лиги «Ингульцу» удалось набрать 46 баллов, благодаря которым он занял 5-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 и зоны переходных игр составляло 7 очков.

В Кубке Украины команда завершила выступления на стадии 1/4 финала, проиграв «Динамо» Киев со счетом 2:0. Текущий сезон Первой лиги «Ингулец» начал с ничьей 2:2 против «Пробоя».

Полесье-2

В предыдущем сезоне Второй лиги Украины дубль житомирского «Полесья» смог получить 63 балла за 30 игр и занять 2-е место собственной группы, уступив лишь «Куликову-Белке». В игре за 3 место коллектив с минимальным счетом переиграл «Колос-2» и должен был участвовать в переходных играх за повышение, однако они не состоялись из-за снятия «Воркслы».

Дебютный для себя сезон Первой лиги Украины житомиряне начали с результативной ничьей со счетом 2:2 против «ЮКСА».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

Первые матчи коллективов в этом сезоне были достаточно результативными, поэтому я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.69.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
3 августа 2026 -
13:00
Полесье-2
Тотал больше 2 1.69 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ингулец Петрово Полесье-2 Житомир прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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