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Первая лига
Ингулец
03.08.2026 13:00 – FT 2 : 1
Полесье-2
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Украина. Первая лига
05 августа 2026, 20:53 | Обновлено 05 августа 2026, 20:54
19
0

Ингулец – Полесье-2 – 2:1. Забили со свистком. Видео голов и обзор матча

«Ингулец» вырвал победу на последних секундах матча

05 августа 2026, 20:53 | Обновлено 05 августа 2026, 20:54
19
0
Ингулец – Полесье-2 – 2:1. Забили со свистком. Видео голов и обзор матча
ФК Ингулец
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В понедельник, 3 августа, прошел заключительный поединок 2-го тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал житомирское «Полесье-2» и одержал победу со счетом 2:1.

«Ингулец» открыл счет уже на 3-й минуте. После вбрасывания аута прямо в штрафную Александр Евтушенко отправил мяч в ворота соперника.

«Полесье-2» сравняло счет перед перерывом. Алексей Авраменко добил мяч, отскочивший от каркаса ворот.

За 9 минут до конца основного времени матча арбитр назначил 11-метровый в ворота «Ингульца». Ярослав Караман попал в перекладину, а затем головой добил мяч в сетку. Но по правилам он не мог этого делать, так что счет не изменился.

«Ингулец» старался вырвать победу. Команда Василия Кобина пошла в атаку всеми силами и добилась успеха. На последних секундах матча Дмитрий Бесклейный забил победный гол. И практически сразу прозвучал финальный свисток.

Первая лига. 2-й тур. Петрово. 3 августа

«Ингулец» (Петрово) – «Полесье-2» (Житомир) – 2:1

Голы: Евтушенко, 3, Бесклейный, 90+4 – Авраменко, 45

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Янович (Ингулец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Авраменко (Полесье-2).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Евтушенко (Ингулец).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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