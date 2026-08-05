Ингулец – Полесье-2 – 2:1. Забили со свистком. Видео голов и обзор матча
«Ингулец» вырвал победу на последних секундах матча
В понедельник, 3 августа, прошел заключительный поединок 2-го тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал житомирское «Полесье-2» и одержал победу со счетом 2:1.
«Ингулец» открыл счет уже на 3-й минуте. После вбрасывания аута прямо в штрафную Александр Евтушенко отправил мяч в ворота соперника.
«Полесье-2» сравняло счет перед перерывом. Алексей Авраменко добил мяч, отскочивший от каркаса ворот.
За 9 минут до конца основного времени матча арбитр назначил 11-метровый в ворота «Ингульца». Ярослав Караман попал в перекладину, а затем головой добил мяч в сетку. Но по правилам он не мог этого делать, так что счет не изменился.
«Ингулец» старался вырвать победу. Команда Василия Кобина пошла в атаку всеми силами и добилась успеха. На последних секундах матча Дмитрий Бесклейный забил победный гол. И практически сразу прозвучал финальный свисток.
Первая лига. 2-й тур. Петрово. 3 августа
«Ингулец» (Петрово) – «Полесье-2» (Житомир) – 2:1
Голы: Евтушенко, 3, Бесклейный, 90+4 – Авраменко, 45
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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