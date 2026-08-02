АЗ повторил вторую крупнейшую победу в Суперкубке Нидерландов

АЗ повторил вторую крупнейшую победу в матчах за Суперкубок Нидерландов.

Произошло это в поединке 2026 против ПСВ, в котором клуб из Алкмаара отпраздновал победу со счетом 4:0.

АЗ второй раз в своей истории выиграл этот трофей. Впервые это произошло в 2009 году, тогда алкмаарцы одержали победу над Херенвеном со счетом 5:1. Та победа остается самой большой в истории Суперкубка Нидерландов.

Крупнейшие победы в Суперкубке Нидерландов