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Нидерланды
02 августа 2026, 23:17 | Обновлено 02 августа 2026, 23:20
81
0

АЗ повторил вторую крупнейшую победу в Суперкубке Нидерландов

Вспомним топ-10 матчей за Суперкубок Нидерландов, закончившихся крупными победами

02 августа 2026, 23:17 | Обновлено 02 августа 2026, 23:20
81
0
АЗ повторил вторую крупнейшую победу в Суперкубке Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine
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АЗ повторил вторую крупнейшую победу в матчах за Суперкубок Нидерландов.

Произошло это в поединке 2026 против ПСВ, в котором клуб из Алкмаара отпраздновал победу со счетом 4:0.

АЗ второй раз в своей истории выиграл этот трофей. Впервые это произошло в 2009 году, тогда алкмаарцы одержали победу над Херенвеном со счетом 5:1. Та победа остается самой большой в истории Суперкубка Нидерландов.

Крупнейшие победы в Суперкубке Нидерландов

  • 2009: АЗ – Херенвен – 5:1
  • 2026: АЗ – ПСВ – 4:0
  • 2021: ПСВ – Аякс – 4:0
  • 1993: Аякс – Фейенорд – 4:0
  • 2015: ПСВ – Гронинген – 3:0
  • 1996: ПСВ – Аякс – 3:0
  • 1994: Аякс – Фейенорд – 3:0
  • 2022: ПСВ – Аякс – 5:3
  • 2012: ПСВ – Аякс – 4:2
  • 2004: Утрехт – Аякс – 4:2
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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