Нидерланды02 августа 2026, 23:17 | Обновлено 02 августа 2026, 23:20
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АЗ повторил вторую крупнейшую победу в Суперкубке Нидерландов
Вспомним топ-10 матчей за Суперкубок Нидерландов, закончившихся крупными победами
02 августа 2026, 23:17 | Обновлено 02 августа 2026, 23:20
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АЗ повторил вторую крупнейшую победу в матчах за Суперкубок Нидерландов.
Произошло это в поединке 2026 против ПСВ, в котором клуб из Алкмаара отпраздновал победу со счетом 4:0.
АЗ второй раз в своей истории выиграл этот трофей. Впервые это произошло в 2009 году, тогда алкмаарцы одержали победу над Херенвеном со счетом 5:1. Та победа остается самой большой в истории Суперкубка Нидерландов.
Крупнейшие победы в Суперкубке Нидерландов
- 2009: АЗ – Херенвен – 5:1
- 2026: АЗ – ПСВ – 4:0
- 2021: ПСВ – Аякс – 4:0
- 1993: Аякс – Фейенорд – 4:0
- 2015: ПСВ – Гронинген – 3:0
- 1996: ПСВ – Аякс – 3:0
- 1994: Аякс – Фейенорд – 3:0
- 2022: ПСВ – Аякс – 5:3
- 2012: ПСВ – Аякс – 4:2
- 2004: Утрехт – Аякс – 4:2
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