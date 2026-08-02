Прикарпатье – Локомотив – 2:2. Результативная ничья. Видео голов и обзор

В воскресенье, 2 августа, на стадионе «Рух» в Ивано-Франковске состоялся поединок 2-го тура Первой лиги, в котором «Прикарпатье» принимало киевский «Локомотив». Матч завершился со счетом 2:2.

Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте. Ростислав Русин забил ударом из-за пределов штрафной.

«Локомотив» отыгрался довольно быстро. На 12-й минуте Александр Савчук без нарушения правил выиграл верховую борьбу у вратаря «Прикарпатья» и отправил мяч в сетку.

Киевляне вышли вперед на 21-й минуте. Результативным стал удар Сергея Мякушко.

Однако на перерыв команды ушли при счете 2:2. На 37-й минуте отличился капитан «Прикарпатья» Василий Цюцюра.

Зрители надеялись на продолжение результативного футбола. Но во втором тайме обошлось без забитых мячей.

Первая лига. 2-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 2 августа

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Локомотив» (Киев) – 2:2

Голы: Русин, 9, Цюцюра, 37 – Савчук, 12, Мякушко, 21

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча