Прикарпатье – Локомотив – 2:2. Результативная ничья. Видео голов и обзор
Все голы команды забили в первом тайме
В воскресенье, 2 августа, на стадионе «Рух» в Ивано-Франковске состоялся поединок 2-го тура Первой лиги, в котором «Прикарпатье» принимало киевский «Локомотив». Матч завершился со счетом 2:2.
Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте. Ростислав Русин забил ударом из-за пределов штрафной.
«Локомотив» отыгрался довольно быстро. На 12-й минуте Александр Савчук без нарушения правил выиграл верховую борьбу у вратаря «Прикарпатья» и отправил мяч в сетку.
Киевляне вышли вперед на 21-й минуте. Результативным стал удар Сергея Мякушко.
Однако на перерыв команды ушли при счете 2:2. На 37-й минуте отличился капитан «Прикарпатья» Василий Цюцюра.
Зрители надеялись на продолжение результативного футбола. Но во втором тайме обошлось без забитых мячей.
Первая лига. 2-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 2 августа
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Локомотив» (Киев) – 2:2
Голы: Русин, 9, Цюцюра, 37 – Савчук, 12, Мякушко, 21
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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