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Первая лига
Прикарпатье
02.08.2026 14:00 - : -
Локомотив Киев
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Украина. Первая лига
02 августа 2026, 00:12 | Обновлено 02 августа 2026, 00:42
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Прикарпатье – Локомотив Киев. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 2 августа в 14:00 по Киеву

02 августа 2026, 00:12 | Обновлено 02 августа 2026, 00:42
4
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Прикарпатье – Локомотив Киев. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Прикарпаття
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В воскресенье, 2 августа, состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Локомотивом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Прикарпатье

Для ивано-франковского коллектива предыдущий сезон сложился достаточно средне. За 30 поединков Первой лиги команде удалось набрать 37 баллов, чего было достаточно, чтобы занять 6-ю позицию общего зачета. Хотя даже с 11-го места расстояние было минимальным – всего 1 зачетный пункт.

В национальном кубке «Прикарпатье» вообще неприятно удивило, вылетев еще на стадии 1/32 финала от любительского «Денгоффа». Новый сезон Первой лиги коллектив начал с минимального поражения против дубля «Колоса».

Локомотив Киев

«Железнодорожники» в прошлом году феерили во Второй лиге Украины – за 30 туров команде удалось набрать 70 баллов и занять 1-е место собственной группы. Правда, в решающем матче за чемпионство киевляне проиграли «Куликову-Белке» со счетом 2:1.

В Кубке Украины в предыдущем сезоне команда смогла квалифицироваться вплоть до четвертьфинала, где уступила «Харькову» со счетом 3:0. В 1-м туре текущего сезона Первой лиги коллектив сыграл вничью с «Черниговом» – 1:1.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

Обе команды играют не в слишком атакующий футбол, так что небольшое количество голов будет закономерным результатом игры. Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Прикарпатье
2 августа 2026 -
14:00
Локомотив Киев
Тотал менее 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Прикарпатье Ивано-Франковск Локомотив Киев прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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