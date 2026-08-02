Прикарпатье – Локомотив Киев. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 2 августа в 14:00 по Киеву
В воскресенье, 2 августа, состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Локомотивом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.
Прикарпатье
Для ивано-франковского коллектива предыдущий сезон сложился достаточно средне. За 30 поединков Первой лиги команде удалось набрать 37 баллов, чего было достаточно, чтобы занять 6-ю позицию общего зачета. Хотя даже с 11-го места расстояние было минимальным – всего 1 зачетный пункт.
В национальном кубке «Прикарпатье» вообще неприятно удивило, вылетев еще на стадии 1/32 финала от любительского «Денгоффа». Новый сезон Первой лиги коллектив начал с минимального поражения против дубля «Колоса».
Локомотив Киев
«Железнодорожники» в прошлом году феерили во Второй лиге Украины – за 30 туров команде удалось набрать 70 баллов и занять 1-е место собственной группы. Правда, в решающем матче за чемпионство киевляне проиграли «Куликову-Белке» со счетом 2:1.
В Кубке Украины в предыдущем сезоне команда смогла квалифицироваться вплоть до четвертьфинала, где уступила «Харькову» со счетом 3:0. В 1-м туре текущего сезона Первой лиги коллектив сыграл вничью с «Черниговом» – 1:1.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Прогноз
Обе команды играют не в слишком атакующий футбол, так что небольшое количество голов будет закономерным результатом игры. Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5.
14:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Балтача ждёт возвращения Мудрика в сборную Украины
Президент УАФ не общается с Пирло