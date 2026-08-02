В воскресенье, 2 августа, состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Локомотивом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.



Прикарпатье



Для ивано-франковского коллектива предыдущий сезон сложился достаточно средне. За 30 поединков Первой лиги команде удалось набрать 37 баллов, чего было достаточно, чтобы занять 6-ю позицию общего зачета. Хотя даже с 11-го места расстояние было минимальным – всего 1 зачетный пункт.



В национальном кубке «Прикарпатье» вообще неприятно удивило, вылетев еще на стадии 1/32 финала от любительского «Денгоффа». Новый сезон Первой лиги коллектив начал с минимального поражения против дубля «Колоса».



Локомотив Киев



«Железнодорожники» в прошлом году феерили во Второй лиге Украины – за 30 туров команде удалось набрать 70 баллов и занять 1-е место собственной группы. Правда, в решающем матче за чемпионство киевляне проиграли «Куликову-Белке» со счетом 2:1.



В Кубке Украины в предыдущем сезоне команда смогла квалифицироваться вплоть до четвертьфинала, где уступила «Харькову» со счетом 3:0. В 1-м туре текущего сезона Первой лиги коллектив сыграл вничью с «Черниговом» – 1:1.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Прогноз



Обе команды играют не в слишком атакующий футбол, так что небольшое количество голов будет закономерным результатом игры. Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua Прикарпатье Локомотив Киев Тотал менее 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.