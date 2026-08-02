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Первая лига
Виктория Сумы
02.08.2026 11:00 - : -
Колос-2 Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
02 августа 2026, 11:30 | Обновлено 02 августа 2026, 11:32
144
0

Виктория – Колос-2, Прикарпатье – Локомотив. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 2 августа видеотрансляцию матчей 2-го тура Первой лиги

02 августа 2026, 11:30 | Обновлено 02 августа 2026, 11:32
144
0
Виктория – Колос-2, Прикарпатье – Локомотив. Смотреть онлайн LIVE
ФК Виктория Сумы
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2 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур. 2 августа 2026

  • 11:00. Виктория Сумы – Колос-2 Ковалевка (начало матча отложено)
  • 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Локомотив Киев

11:00. Виктория Сумы – Колос-2 Ковалевка

14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Локомотив Киев

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Полтава 2 1 1 0 4 - 1 09.08.26 03:00 Феникс-Мариуполь - Полтава01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава 4
2 Куликов-Белка 2 1 1 0 3 - 2 08.08.26 03:00 Куликов-Белка - Прикарпатье01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист 4
3 Металлист 2 1 0 1 4 - 3 09.08.26 03:00 Полесье-2 - Металлист01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист 3
4 Виктория 1 1 0 0 1 - 0 02.08.26 11:00 Виктория - Колос-2 Ковалевка24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория 3
5 Колос-2 Ковалевка 1 1 0 0 1 - 0 02.08.26 11:00 Виктория - Колос-2 Ковалевка26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье 3
6 Агробизнес 2 1 0 1 2 - 3 08.08.26 03:00 Колос-2 Ковалевка - Агробизнес31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава 3
7 Александрия 2 0 2 0 5 - 5 08.08.26 03:00 Александрия - Ингулец31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь 2
8 ЮКСА 2 0 2 0 6 - 6 07.08.26 03:00 ЮКСА - Нива Тернополь31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия25.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА 2
9 Нива Тернополь 2 0 2 0 2 - 2 07.08.26 03:00 ЮКСА - Нива Тернополь01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь 2
10 Чернигов 2 0 2 0 2 - 2 09.08.26 03:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов 2
11 Ингулец 1 0 1 0 2 - 2 03.08.26 13:00 Ингулец - Полесье-226.07.26 Пробой 2:2 Ингулец 1
12 Пробой 2 0 1 1 3 - 5 09.08.26 03:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Пробой 2:2 Ингулец 1
13 Полесье-2 1 0 1 0 2 - 2 03.08.26 13:00 Ингулец - Полесье-225.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА 1
14 Локомотив Киев 1 0 1 0 1 - 1 02.08.26 14:00 Прикарпатье - Локомотив Киев25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов 1
15 Прикарпатье 1 0 0 1 0 - 1 02.08.26 14:00 Прикарпатье - Локомотив Киев26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье 0
16 Феникс-Мариуполь 2 0 0 2 0 - 3 09.08.26 03:00 Феникс-Мариуполь - Полтава31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория 0
Полная таблица

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Виктория Сумы Колос-2 Ковалевка Прикарпатье Ивано-Франковск Локомотив Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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