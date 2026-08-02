Виктория – Колос-2, Прикарпатье – Локомотив. Смотреть онлайн LIVE

2 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

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Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур. 2 августа 2026

11:00. Виктория Сумы – Колос-2 Ковалевка (начало матча отложено)

14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Локомотив Киев

11:00. Виктория Сумы – Колос-2 Ковалевка

14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Локомотив Киев

Турнирная таблица