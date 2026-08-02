02.08.2026 11:00 - : -
Украина. Первая лига02 августа 2026, 11:30 | Обновлено 02 августа 2026, 11:32
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Виктория – Колос-2, Прикарпатье – Локомотив. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 2 августа видеотрансляцию матчей 2-го тура Первой лиги
02 августа 2026, 11:30 | Обновлено 02 августа 2026, 11:32
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Полная таблица
2 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 2-й тур. 2 августа 2026
- 11:00. Виктория Сумы – Колос-2 Ковалевка (начало матча отложено)
- 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Локомотив Киев
11:00. Виктория Сумы – Колос-2 Ковалевка
14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Локомотив Киев
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Полтава
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|09.08.26 03:00 Феникс-Мариуполь - Полтава01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава
|4
|2
|Куликов-Белка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|08.08.26 03:00 Куликов-Белка - Прикарпатье01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист
|4
|3
|Металлист
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|09.08.26 03:00 Полесье-2 - Металлист01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист
|3
|4
|Виктория
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|02.08.26 11:00 Виктория - Колос-2 Ковалевка24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория
|3
|5
|Колос-2 Ковалевка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|02.08.26 11:00 Виктория - Колос-2 Ковалевка26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье
|3
|6
|Агробизнес
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|08.08.26 03:00 Колос-2 Ковалевка - Агробизнес31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава
|3
|7
|Александрия
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|08.08.26 03:00 Александрия - Ингулец31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь
|2
|8
|ЮКСА
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|07.08.26 03:00 ЮКСА - Нива Тернополь31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия25.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА
|2
|9
|Нива Тернополь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|07.08.26 03:00 ЮКСА - Нива Тернополь01.08.26 Полтава 1:1 Нива Тернополь24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь
|2
|10
|Чернигов
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|09.08.26 03:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Чернигов 1:1 Куликов-Белка25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов
|2
|11
|Ингулец
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|03.08.26 13:00 Ингулец - Полесье-226.07.26 Пробой 2:2 Ингулец
|1
|12
|Пробой
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|09.08.26 03:00 Пробой - Чернигов01.08.26 Металлист 3:1 Пробой26.07.26 Пробой 2:2 Ингулец
|1
|13
|Полесье-2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|03.08.26 13:00 Ингулец - Полесье-225.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА
|1
|14
|Локомотив Киев
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|02.08.26 14:00 Прикарпатье - Локомотив Киев25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов
|1
|15
|Прикарпатье
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|02.08.26 14:00 Прикарпатье - Локомотив Киев26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье
|0
|16
|Феникс-Мариуполь
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|09.08.26 03:00 Феникс-Мариуполь - Полтава31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория
|0
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