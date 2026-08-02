Виктория обыграла Колос-2 и стала лидером Первой лиги

В воскресенье, 2 августа, матчем в Тростянце продолжилась игровая программа 2-го тура Первой лиги. «Виктория» Сумы провела поединок с «Колосом-2». Из-за воздушной тревоги начало поединка пришлось отложить на два с половиной часа.

В первом тайме на поле шла равная борьба, закономерным итогом которой стала нулевая ничья после 45 минут игры.

«Виктория» открыла счет в начале второй половины матча. На 49-й минуте Максим Бойко прямым ударом со штрафного отправил мяч под перекладину.

На 59-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота команды гостей. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Владислав Хамелюк.

Эта победа стала для «Виктории» второй подряд. Команда единолично возглавила турнирную таблицу Первой лиги.

Первая лига. 2-й тур. Тростянец. 2 августа

«Виктория» (Сумы) – «Колос-2» (Ковалевка) – 2:0

Голы: Бойко, 49, Хамелюк, 60 (пенальти)

Видеозапись матча