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Первая лига
Виктория Сумы
02.08.2026 11:00 – FT 2 : 0
Колос-2 Ковалевка
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Украина. Первая лига
02 августа 2026, 15:23 |
166
0

Виктория обыграла Колос-2 и стала лидером Первой лиги

Поединок «Виктория» – «Колос-2» завершился со счетом 2:0

02 августа 2026, 15:23 |
166
0
Виктория обыграла Колос-2 и стала лидером Первой лиги
ФК Виктория Сумы
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В воскресенье, 2 августа, матчем в Тростянце продолжилась игровая программа 2-го тура Первой лиги. «Виктория» Сумы провела поединок с «Колосом-2». Из-за воздушной тревоги начало поединка пришлось отложить на два с половиной часа.

В первом тайме на поле шла равная борьба, закономерным итогом которой стала нулевая ничья после 45 минут игры.

«Виктория» открыла счет в начале второй половины матча. На 49-й минуте Максим Бойко прямым ударом со штрафного отправил мяч под перекладину.

На 59-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота команды гостей. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Владислав Хамелюк.

Эта победа стала для «Виктории» второй подряд. Команда единолично возглавила турнирную таблицу Первой лиги.

Первая лига. 2-й тур. Тростянец. 2 августа

«Виктория» (Сумы) – «Колос-2» (Ковалевка) – 2:0

Голы: Бойко, 49, Хамелюк, 60 (пенальти)

Видеозапись матча

События матча

60’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Хамелюк (Виктория Сумы).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Бойко (Виктория Сумы).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Колос Ковалевка Максим Бойко Владислав Хамелюк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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