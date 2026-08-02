Виктория обыграла Колос-2 и стала лидером Первой лиги
Поединок «Виктория» – «Колос-2» завершился со счетом 2:0
В воскресенье, 2 августа, матчем в Тростянце продолжилась игровая программа 2-го тура Первой лиги. «Виктория» Сумы провела поединок с «Колосом-2». Из-за воздушной тревоги начало поединка пришлось отложить на два с половиной часа.
В первом тайме на поле шла равная борьба, закономерным итогом которой стала нулевая ничья после 45 минут игры.
«Виктория» открыла счет в начале второй половины матча. На 49-й минуте Максим Бойко прямым ударом со штрафного отправил мяч под перекладину.
На 59-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота команды гостей. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Владислав Хамелюк.
Эта победа стала для «Виктории» второй подряд. Команда единолично возглавила турнирную таблицу Первой лиги.
Первая лига. 2-й тур. Тростянец. 2 августа
«Виктория» (Сумы) – «Колос-2» (Ковалевка) – 2:0
Голы: Бойко, 49, Хамелюк, 60 (пенальти)
Видеозапись матча
События матча
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