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Первая лига
Виктория Сумы
02.08.2026 11:00 - : -
Колос-2 Ковалевка
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Украина. Первая лига
02 августа 2026, 00:01 | Обновлено 02 августа 2026, 00:32
4
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Виктория – Колос-2. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 2 августа июля в 11:00 по Киеву

02 августа 2026, 00:01 | Обновлено 02 августа 2026, 00:32
4
0
Виктория – Колос-2. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Виктория Сумы
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В воскресенье, 2 августа, состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «Викторией» и «Колосом-2». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Виктория Сумы

Для сумского клуба предыдущий сезон прошел довольно неоднозначно, хотя его вторая часть оказалась достаточно неплохой. В общей сложности, за 30 поединков Первой лиги «Виктории» удалось набрать 36 очков, что позволило ей занять 10-ю строчку турнирной таблицы. Хотя расстояние от конкурентов было небольшим – даже от 6-й строчки команду отделял всего 1 балл.

В Кубке Украины сумчанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где они потерпели минимальное поражение против «Ингульца». Новый сезон Первой лиги клуб начал с победы над «Фениксом-Мариуполем» со счетом 1:0.

Колос-2

В прошлом сезоне дубль ковалевского клуба выступил очень неплохо. За 30 матчей Второй лиги Украины коллективу удалось завоевать 69 очков, что позволило ему занять 2-е место собственной группы. В поединке за 3-е место чемпионата и прямое повышение «Колос-2» обыграл дубль «Полесье» со счетом 1:0.

В Кубке Украины коллектив права выступать не имеет, ведь является дубль. Дебютный сезон Первой лиги «Колос-2» начал с победы над «Прикарпатье» со счетом 1:0.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

«Виктория» выглядит более сильным и опытным коллективом, поэтому я поставлю на победу с коэффициентом 1.8.

Прогноз Sport.ua
Виктория Сумы
2 августа 2026 -
11:00
Колос-2 Ковалевка
Победа Виктории 1.8 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Виктория Сумы Колос-2 Ковалевка прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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