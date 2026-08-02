В воскресенье, 2 августа, состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «Викторией» и «Колосом-2». По киевскому времени игра начнется в 11:00.



Виктория Сумы



Для сумского клуба предыдущий сезон прошел довольно неоднозначно, хотя его вторая часть оказалась достаточно неплохой. В общей сложности, за 30 поединков Первой лиги «Виктории» удалось набрать 36 очков, что позволило ей занять 10-ю строчку турнирной таблицы. Хотя расстояние от конкурентов было небольшим – даже от 6-й строчки команду отделял всего 1 балл.



В Кубке Украины сумчанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где они потерпели минимальное поражение против «Ингульца». Новый сезон Первой лиги клуб начал с победы над «Фениксом-Мариуполем» со счетом 1:0.



Колос-2



В прошлом сезоне дубль ковалевского клуба выступил очень неплохо. За 30 матчей Второй лиги Украины коллективу удалось завоевать 69 очков, что позволило ему занять 2-е место собственной группы. В поединке за 3-е место чемпионата и прямое повышение «Колос-2» обыграл дубль «Полесье» со счетом 1:0.



В Кубке Украины коллектив права выступать не имеет, ведь является дубль. Дебютный сезон Первой лиги «Колос-2» начал с победы над «Прикарпатье» со счетом 1:0.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Прогноз



«Виктория» выглядит более сильным и опытным коллективом, поэтому я поставлю на победу с коэффициентом 1.8.

Прогноз Sport.ua Виктория Сумы Колос-2 Ковалевка Победа Виктории 1.8 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.