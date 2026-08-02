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Первая лига
Виктория Сумы
02.08.2026 11:00 – FT 2 : 0
Колос-2 Ковалевка
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Украина. Первая лига
02 августа 2026, 19:52 |
43
0

Виктория – Колос-2 – 2:0. Вышли в лидеры. Видео голов и обзор матча

Победа позволила «Виктории» возглавить турнирную таблицу Первой лиги

02 августа 2026, 19:52 |
43
0
Виктория – Колос-2 – 2:0. Вышли в лидеры. Видео голов и обзор матча
ФК Виктория Сумы
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В воскресенье, 2 августа, в Тростянце «Виктория» Сумы провела поединок второго тура Первой лиги с «Колосом-2». Из-за воздушной тревоги начало встречи пришлось отложить на два с половиной часа.

В первом тайме команды не форсировали события. На поле шла равная борьба, закономерным итогом которой стала нулевая ничья после 45 минут игры.

«Виктория» вышла вперед в начале второй половины матча. На 49-й минуте Максим Бойко прямым ударом со штрафного отправил мяч под перекладину.

На 59-й минуте арбитр назначил 11-метровый в ворота команды гостей. Пенальти уверенно реализовал Владислав Хамелюк.

Эта победа стала для «Виктории» второй подряд в новом сезоне. Команда единолично возглавила турнирную таблицу Первой лиги.

Первая лига. 2-й тур. Тростянец. 2 августа

«Виктория» (Сумы) – «Колос-2» (Ковалевка) – 2:0

Голы: Бойко, 49, Хамелюк, 60 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

60’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Хамелюк (Виктория Сумы).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Бойко (Виктория Сумы).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Колос Ковалевка Владислав Хамелюк Максим Бойко видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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