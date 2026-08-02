Виктория – Колос-2 – 2:0. Вышли в лидеры. Видео голов и обзор матча
Победа позволила «Виктории» возглавить турнирную таблицу Первой лиги
В воскресенье, 2 августа, в Тростянце «Виктория» Сумы провела поединок второго тура Первой лиги с «Колосом-2». Из-за воздушной тревоги начало встречи пришлось отложить на два с половиной часа.
В первом тайме команды не форсировали события. На поле шла равная борьба, закономерным итогом которой стала нулевая ничья после 45 минут игры.
«Виктория» вышла вперед в начале второй половины матча. На 49-й минуте Максим Бойко прямым ударом со штрафного отправил мяч под перекладину.
На 59-й минуте арбитр назначил 11-метровый в ворота команды гостей. Пенальти уверенно реализовал Владислав Хамелюк.
Эта победа стала для «Виктории» второй подряд в новом сезоне. Команда единолично возглавила турнирную таблицу Первой лиги.
Первая лига. 2-й тур. Тростянец. 2 августа
«Виктория» (Сумы) – «Колос-2» (Ковалевка) – 2:0
Голы: Бойко, 49, Хамелюк, 60 (пенальти)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист покинет «Олимпиакос»
Роздобудько подтвердил, что Попов будет работать в «Динамо»